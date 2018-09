Không dừng tìm nạn nhân Cát Tường dù đến 49 ngày 

Song song với việc kết hợp nhiều biện pháp tìm kiếm, gia đình đang chuẩn bị cho lễ truy điệu và 49 ngày cho nạn nhân.

Đến 29/11 là đã 41 ngày kể từ khi nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, chủ cơ sở Thẩm mỹ viện Cát Tường, phi tang xuống sông Hồng (ngày 19/10). Gia đình cũng như cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều phương án, cách thức tìm kiếm nhưng thi thể nạn nhân vẫn chưa tìm thấy.

Song song với việc kết hợp nhiều biện pháp tìm kiếm, gia đình đã tiến hành chuẩn bị cho lễ truy điệu và lễ 49 ngày cho nạn nhân. Tuy nhiên, người nhà của nạn nhân cho biết, nếu tổ chức 49 ngày thì trước đó cũng phải làm một lễ phát tang. Gia đình vẫn chưa biết phải tổ chức thế nào cho phù hợp vì trước đây cũng chưa từng có tiền lệ hay quy chuẩn nào cho một đám tang trong trường hợp éo le, bất hạnh như của gia đình.

Việc có xây mộ cho nạn nhân hay không cũng là một điều nan giải cần bàn tính kỹ càng. Gia đình cũng đã tìm một thầy để hỏi cách làm ngôi mộ không hài cốt thế nào, lấy đất, lấy nước ở đâu, khâm liệm quan tài ra sao. Tuy nhiên, hiện tại gia đình cho rằng khả năng cao sẽ không làm ngôi mộ giả ấy bởi vẫn nuôi hy vọng tìm thấy thi thể của chị Huyền. Nếu tìm thấy rồi lại phải đào ngôi mộ ấy lên thì cũng là một điều kiêng kỵ.

Gia đình kiểm tra bất kỳ vật trôi sông nào.

Ông Phạm Đức Quang, cậu của nạn nhân, cho biết: “Tôi khẳng định sẽ không có việc dừng tìm kiếm để lo 49 ngày cho cháu Huyền. Việc tìm kiếm thi thể cháu là nhiệm vụ tối quan trọng với cả gia đình. Trong ngày 28/11, gia đình đã tìm kiếm dọc sông Hồng từ Thường Tín đến qua cầu Thanh Trì, ra ngoài địa phận Hà Nội nhưng vẫn không có hi vọng gì. Hiện tại, mực nước sông Hồng ở những khu vực đi qua rất cạn, các thứ rác rưởi, bao túi, thậm chí cả xác động vật trôi dạt và tấp hết vào bờ, mỗi túi, mỗi bao, mỗi dấu hiệu nghi vấn gia đình đều dừng thuyền kiểm tra”.

Ông Quang buồn bã cho biết không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với cháu Huyền, dù có đang phân hủy, hoặc dù có còn xương thì cũng phải tấp vào bờ như những bao, những xác động vật kia, không thể lênh đênh giữa dòng được.

Mà nước sông chảy rất chậm, lại cạn đến mức nổi cả những bãi bồi giữa dòng, có nhiều chỗ trên thuyền cũng nhìn thấy đáy sông. Gia đình chỉ còn cách nuôi hi vọng vào một điều may mắn, thần kỳ nào đó mà tìm được thi thể cháu”.

Trong ngày 29/11, gia đình ngừng tìm kiếm để bàn bạc, song ngày 30/11, gia đình cũng sẽ có một nhóm chuyển hướng tìm kiếm trên cạn với một sự chỉ dẫn mà ông Quang không tiện cung cấp. Ngoài ra, có thể vẫn tiến hành tìm kiếm dưới sông. Hy vọng có thể tìm thấy chị Huyền trước lễ 49 ngày của chị.

Công an có những đoạn băng ghi hình từ VOV

Về việc camera của VOV Giao thông có thể ghi lại được hành trình phi tang thi thể của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, từ đó xác minh thực hư việc Tường ném nạn nhân xuống sông, ông Phạm Trung Tuyến, Trưởng phòng VOV Giao thông quốc gia, cho biết: “Công an yêu cầu cung cấp hình ảnh nào, ngày giờ nào, ở khu vực nào, thì VOV sẵn sàng cung cấp. Nguyên lý hoạt động của camera VOV giao thông, chúng tôi có một đường tín hiệu cho phía công an, nếu cơ quan điều tra cần thì chỉ cần gửi yêu cầu, VOV giao thông sẽ mở đường tín hiệu đó để công an sử dụng.

Từ hôm xảy ra vụ việc đến nay, cơ quan điều tra đã có những liên hệ với VOV, nhưng nội dung công việc, yêu cầu thế nào thì chúng tôi xin không công bố, bởi vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, việc không cung cấp thông tin cũng là một nguyên tắc cần được chấp hành”.

Ông Phạm Trung Tuyến cũng chia sẻ thêm, trước đây, VOV và công an vẫn thường có những bước phối hợp rất chặt chẽ trong các vụ việc liên quan đến giao thông như tai nạn giao thông, nhắn tìm thân nhân nạn nhân, hoặc tìm kiếm nhân chứng, tìm kiếm thủ phạm bỏ trốn.

