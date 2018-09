Không đủ căn cứ xác định cái chết nữ kế toán 6 năm trước

Gần hai tháng khai quật tử thi đã chết 6 năm trước, song công an kết luận không đủ căn cứ khoa học để tìm nguyên nhân cái chết.

Ngày 20/7, Công an tỉnh Nghệ An cho hay đã có kết luận giám định về vụ khai quật tử thi bà Đào Thị Hoa (57 tuổi, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành) để tìm nguyên nhân cái chết. Hiện kết luận đã được chuyển tới gia đình.

Theo kết quả giám định, tử thi đã phân hủy dạng xà phòng hóa, không có tổn thương rách da và cơ, xương không có tổn thương.

Xét nghiệm vi thể các mẫu phủ tạng đã bị phân hủy mất cấu trúc, không còn khả năng đánh giá, nhận định. Trong khi xét nghiệm về độc chất trong phủ tạng nhưng không tìm thấy các chất độc thường gặp.

Nhà chức trách kết luận không đủ căn cứ khoa học để xác định nguyên nhân chết của bà Hoa.

Trước đó, ngày 24/5, Công an Nghệ An khai quật tử thi bà Đào Thị Hoa theo đề nghị của văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) về việc hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an huyện Yên Thành.

Ngày 24/5 cảnh sát khai quật tử thi bà Hoa.

Theo hồ sơ, ngày 12/9/2012 bà Hoa (kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại đồi Động Nen ở xã Bắc Thành. Công an huyện Yên Thành giải thích do đại diện gia đình ký vào giấy cam kết với nội dung "bà Hoa chết do tự sát (treo cổ)" nên cơ quan này chỉ khám nghiệm bên ngoài tử thi mà không giải phẫu để xác định nguyên nhân cái chết.

Công an khi đó kết luận không có dấu hiệu tội phạm xảy ra nên không khởi tố vụ án hình sự. 5 năm sau, người thân của bà Hoa viết đơn khiếu nại cho rằng bà Hoa bị giết và không đồng ý với quyết định không khởi tố vụ án hình sự.