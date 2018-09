Không còn ngủ ngoài đường, cậu bé Hà Giang khóc nhớ mẹ

Trao đổi với VnExpress, bà Phạm Thị Thuỷ - Chủ tịch UBND xã Khâu Vai - cho hay chính quyền địa phương đã nắm được thông tin và ngày 12/9, lãnh đạo xã đã làm việc với các bên liên quan. Cụ thể, bố Hùng đã mất, mẹ lấy chồng khác cùng thôn. Khi đi lấy chồng mẹ mang theo con lớn, còn bé Hùng được bác (anh trai bố) nhận nuôi do không có con trai. Người bác này nuôi được hai năm. Gần đây ông này ốm đau, uống rượu, vợ bỏ đi. Bé Hùng thường qua lại nhà các chú và bà ngoại cạnh đó ăn uống, còn đêm thì vẫn về nhà ngủ với bác. "Việc bé ngủ ngoài đường có thể do bé chơi muộn ngủ quên hoặc do bé sợ bác say rượu nên nằm ở đường gần hiên nhà, chờ bác đi hoặc ngủ rồi mới vào", bà Thủy nói. Theo bà Thủy, mẹ bé nói hoàn cảnh khó khăn, đông con nên không thể chăm thêm bé. Thời gian tới chính quyền sẽ kết hợp với trường nội trú chăm sóc, cho bé ăn học.