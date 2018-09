Không biết có bầu cho tới khi đẻ rơi trong nhà tắm

Do không rõ bụng, lại không có dấu hiệu ốm nghén, tăng cân nên bà mẹ người Anh không ngờ nguyên nhân đau bụng là vì cô sắp chuyển dạ.

Nikki cùng con trai James, hiện hơn 3 tháng tuổi. Ảnh: Caters

Tiny Nikki Kelly, 24 tuổi, đang uống thuốc tranh thai và vẫn có kinh nguyệt đều đặn, vì thế cô rất sốc khi bất ngờ sinh bé James ngay trên sàn nhà tắm tại nhà riêng ở Dorset, Anh.

Do không hề bị ốm nghén hay thèm ăn nên lúc bị đau bụng, Nikki nghĩ rằng nguyên nhân là do co thắt kinh nguyệt.

"Tôi thấy hơi khó chịu nên sau khi vừa về thăm nhà ở Scotland, tôi quyết định nghỉ ngơi một đêm. Nhưng đêm đó, tôi có nhu cầu đi vệ sinh nhiều, đến mức không rời sàn nhà tắm được. Lúc đó chồng tôi là Aaron Swallow lại đang đi làm, tôi gọi cho anh ấy 76 cuộc chỉ trong nửa tiếng. Đến khi anh ấy về đến nhà cũng là khi tôi sinh con trai", cô kể.

Bà mẹ trẻ cho biết tuy có thai nhưng cô vẫn mặc size quần áo như trước và không hề bị ốm nghén hay tăng cân gì.

"Lúc ngồi trong sàn nhà tắm, tôi bỗng thấy muốn rặn. Sau lần rặn thứ ba, con trai đã chào đời. Thật may là thằng bé đã khóc, và do đã xem nhiều chương trình trên tivi nên tôi biết mình phải làm gì tiếp theo. Tôi lấy khăn mềm quấn quanh người con và kiểm tra tay, chân nó".

Bé James chào đời lúc hơn 11 giờ ngày 5/1, nặng 2,7 kg và hoàn toàn khỏe mạnh. Sau khi sinh, cô được đưa tới bệnh viện và ở lại đây 3 ngày cho tới khi hồi phục sức khỏe.

"Mọi việc xảy ra quá nhanh. Bây giờ thì tôi đã quen với việc làm mẹ, còn Aaron cũng là một ông bố đáng tự hào. Đây là điều tuyệt vời nhất xảy đến với tôi. James đúng là điều kỳ diệu nhỏ bé", cô chia sẻ.

Hướng Dương