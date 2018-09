Khối u xơ tử cung nặng 6 kg

Khối u xơ to gấp hai lần bào thai vừa được các bác sĩ phát hiện và cắt khỏi tử cung bệnh nhân 48 tuổi ở An Giang.

Bệnh nhân đến Bệnh viện An Sinh (TP HCM) khám trong tình trạng bụng phình to như mang thai. Người bệnh cho biết từ nhiều tháng nay, bụng cứ to dần lên trông như có thai khiến bà thấy khó thở và mệt mỏi.

Khối bướu nặng 6 ký sau khi được bóc tách. Ảnh: Thiên Chương

"Qua thăm khám, chúng tôi phát hiện tử cung của bệnh nhân phình to. Nguyên nhân xác định là một khối u có kích thước lớn. Khối bướu này to đến mức đẩy gan, buồng trứng lên cao và chèn ép các bộ phận lân cận", một bác sĩ cho biết.

Phẫu thuật là cách duy nhất để cứu bệnh nhân. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã mất nhiều giờ đồng hồ để tiến hành ca mổ. Khối bướu được bóc tách thành công nặng 6 kg. Do bướu quá to, các bác sĩ đã phải cắt cả một phần tử cung.

Theo các bác sĩ, đây cũng là trường hợp mang khối u tử cung "khủng" nhất mà Bệnh viện An Sinh từng phẫu thuật. "Nếu phát hiện muộn hơn, khối u có thể gây một số biến chứng khiến người bệnh gặp nguy hiểm", một bác sĩ nói.

Sáng 17/10, sau 2 ngày phẫu thuật, sức khỏe người bệnh đã ổn định. Bệnh nhân cho biết bà đã trải qua hai lần sinh sản. "Tôi thấy kinh nguyệt đều đặn nên không nghĩ mình có thai mà nghĩ chắc dạo này béo lên. Phải đến khi nó quá to và khiến cơ thể khó chịu tôi mới đi khám", người bệnh nói.

Theo các bác sĩ, khối u tử cung là bệnh lý có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Nhiều trường hợp xảy ra khi các bé chưa dậy thì hoặc thiếu nữ mới lớn mà phụ huynh không quan tâm vì cho rằng con mình béo lên. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, bướu có thể gây suy gan, suy thận, thiếu máu não và các biến chứng nguy hiểm khác.

Thiên Chương