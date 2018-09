Khối u buồng trứng to hơn cả bụng bầu

Khối u buồng trứng nặng 20 kg với 10 lít dịch vừa được các bác sĩ bóc tách từ cơ thể người phụ nữ 47 tuổi ở Khánh Hòa.

Chị này cho biết phát hiện bệnh cách đây 2 tháng. "Tôi thấy bụng ngày càng to gây mệt mỏi, khó thở nên đi khám. Tại bệnh viện tỉnh Khánh Hòa, các bác sĩ phát hiện một khối bướu to trong ổ bụng, nghi ung thư buồng trứng nên chuyển tuyến trên. Từ đó đến nay bụng tôi phình to rất nhanh, bệnh nhân nói.

Khối bướu khiến chiếc bụng của bệnh nhân phình to. Ảnh: Thân Tri

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại 1, Bệnh viện Ung Bướu TP HCM người trực tiếp thăm khám, thì khối u chiếm trọn ở bụng có chiều cao gần 50 cm và chu vi khoảng 1,5 m khiến bệnh nhân không thể tự đi mà phải ngồi xe lăn.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ, các phẫu thuật viên tháo rút gần 10 lít dịch, khối u được bóc tách hoàn toàn nặng khoảng 20 kg. Trong lúc phẫu thuật, do nghi bệnh nhân bị ung thư nên các bác sĩ cũng đã cắt tử cung và toàn bộ buồng trứng.

"Chúng tôi cũng đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm đưa đi xét nghiệm để xác định ung thư. Nếu kết quả sinh thiết xác định ung thư, bệnh nhân sẽ được hóa trị", bác sĩ Tiến nói.

Cũng theo bác sĩ Tiến, đây là một trong những bệnh nhân mang khối u buồng trứng khủng nhất mà bệnh viện từng điều trị. Rất nhiều bệnh nhân khi nhập viện thì khối u đã chuyển sang ác tính. Hầu hết người bệnh thuộc diện nghèo nên không thăm khám hoặc điều trị sớm.

