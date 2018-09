Khối u buồng trứng nặng 30 kg

Khó thở, bụng chướng to, nữ bệnh nhân nhà ở Củ Chi, TP HCM vừa được các bác sĩ chẩn đoán mang khối u buồng trứng khổng lồ.

Bác sĩ Lê Hoàng Minh, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, cho biết bệnh nhân nhập viện trong thể trạng gầy và xanh xao. Qua chẩn đoán hình ảnh, khối u chiếm trọn ổ bụng và lồng ngực gây chèn ép tim, gan, thận và phổi.

Trước tình trạng người bệnh có thể tử vong do khối u chèn ép phổi và đường thở, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một phần khối u để giải áp. Khoảng 1/3 bướu và 8 lít dịch bầy nhầy của bướu đã được đưa ra ngoài thành công. Ước tính trọng lượng bướu còn lại trong cơ thể người bệnh có thể lên đến trên 20 ký.

Đến chiều 19/4, sức khỏe bệnh nhân dần hồi phục, tình trạng khó thở và ngưng tim đã cải thiện, tuy nhiên người bệnh vẫn phải nằm viện để được theo dõi chặt chẽ. Đây là một trong số trường hợp bướu ác tính buồng trứng có kích thước to nhất mà bệnh viện từng điều trị.

"Chúng tôi không thể cắt toàn bộ khối u bởi bệnh nhân rất dễ bị rối loạn huyết động dẫn đến tử vong. Hiện chị này vẫn được theo dõi và chờ chỉ định thời gian điều trị bằng thuốc và hóa chất", bác sĩ Minh nói.

Theo lời bệnh nhân, khối u chỉ mới xuất hiện vài năm trở lại đây. "Chúng dần to lên, tôi cũng đã vài lần đi khám nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên tôi đã quyết định sống cùng với bướu. Đến hơn một tuần trước, do quá khó thở nên tôi làm liều đến bệnh viện.

Theo bác sĩ Lê Hoàng Minh, do khối bướu đã chuyển sang giai đoạn ác tính nên việc điều trị chỉ mang tính kéo dài sự sống cho bệnh nhân. "Khi chị ấy hồi phục sức khỏe, phần bướu còn lại cũng sẽ được cắt bỏ", ông Minh cho biết.

Thiên Chương