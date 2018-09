Khoảnh khắc nghẹn ngào ngày cưới của các cặp đồng tính

Bộ sách ảnh manh tên "The New Art of Capturing Love" sẽ được ra mắt công chúng ngày 6/5 là tập hợp các tác phẩm của 48 nhiếp ảnh gia trên toàn nước Mỹ, ghi lại 70 đám cưới của các cặp đôi đồng tính đầy cảm xúc và ý nghĩa.