Khai nhận giết người vẫn được thả

Hai nghi can giết người ở quán karaoke tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bỗng dưng được thả khiến nhiều nhân chứng lo sợ phải lánh mặt.

Sau nửa tháng bị tạm giam, hai nghi can giết người ở quán karaoke xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang gây xôn xao dư luận đã được thả ra. Đó là Nguyễn Hoàng Anh Phụng (23 tuổi, ở ấp Đông Hiển, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) và Huỳnh Ngọc Định (19 tuổi, ở ấp 3, xã Trung An, TP Mỹ Tho).

Vô cớ đâm chết người

Trước đó, đêm 23/2, một nhóm thanh niên 6 người đến hát ở quán karaoke Việt Nam. Sau khi hát xong và ra quầy trả tiền, anh Nguyễn Ngọc Thái (27 tuổi, ở ấp Long Thạnh A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) có nói chuyện lớn tiếng với một người bạn cùng nhóm.

Bực mình vì bị làm ồn, hai thanh niên đang ngồi chờ bạn vào hát karaoke gây sự với nhóm của Thái, dẫn đến xô xát. Một trong hai thanh niên này dùng hung khí đâm một nhát vào cổ anh Thái. Sau khi gây án, hai thanh niên bỏ trốn. Anh Thái được bạn cùng nhóm đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Tiền Giang và Công an TP Mỹ Tho đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó. Các trinh sát ghi lời khai hàng chục nhân chứng để khoanh vùng điều tra, nhanh chóng xác định hai thanh niên gây sự và đâm chết anh Thái là Phụng và Định.

Bị truy bắt gắt gao, Định đã đến Công an xã Trung An đầu thú vào khuya 24/2. Đến tối 27/2, Phụng bị các trinh sát Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Châu Thành bắt khi đang lẩn trốn ở xã Đông Hòa, huyện Châu Thành.

Hai nghi can Nguyễn Hoàng Anh Phụng (trái) và Huỳnh Ngọc Định (phải) được thả sau khi gây án.

'Không phải thả là không xử lý'

Ngay trong đêm ra đầu thú, Định khai đi cùng Phụng lúc gây án. Tuy nhiên, chính Phụng là người đâm anh Thái bằng cây xăm gạo chứ không phải Định. Lúc bị bắt, Phụng cũng khai mình là người cầm cây xăm gạo đâm anh Thái. Tiến hành điều tra, công an thu giữ được cây xăm gạo này. Ngoài những nhân chứng tại hiện trường chứng kiến Phụng đâm anh Thái, một nhân chứng khác cũng khai với công an là thấy Phụng rửa cây xăm gạo còn dính máu sau khi gây án.

Dù hung thủ khai nhận gây án và nhân chứng, vật chứng khá rõ ràng nhưng cơ quan chức năng vẫn thả Phụng và Định vào chiều 11/3. Một nhân chứng là nhân viên quán karaoke cho biết lúc Phụng bị bắt, một nhóm thanh niên đã quay lại quán hỏi: “Đứa nào khai với công an?”. Vì thế, nhiều người làm chứng hoang mang, thậm chí một số người lánh mặt đi nơi khác.

Một điều tra viên giải thích vì sao Phụng được thả: "Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phụng nhưng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang không phê chuẩn với lý do là vết thương trên người nạn nhân không biết do ai đâm. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang yêu cầu cơ quan cùng cấp điều tra làm rõ. Việc này cùng với thời gian gia hạn tạm giữ đã hết nên cơ quan điều tra buộc phải tạm thả nghi can".

Về việc này, bà Nguyễn Thị Ánh, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang, phân bua: “Cái đó anh em đang làm. Có nhiều biện pháp điều tra, không phải thả là không xử lý. Tội phạm đã có nên đang áp dụng các biện pháp điều tra rồi sẽ trả lời sau”.

Luật sư Nguyễn Thành Tài, Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang, cho rằng việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang chưa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phụng và Định là không sai vì cơ quan điều tra chưa xác định được người nào là hung thủ chính. Tuy nhiên, sẽ có những rắc rối liên quan đến việc thả người này. Cụ thể, với việc cơ quan điều tra xác định Phụng và Định là đồng phạm cùng tấn công gây chết người, nếu sau này Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can thì sẽ có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm còn nếu phê chuẩn thì việc bắt giữ, truy tố sau đó gặp khó khăn bởi nghi can có thể bỏ trốn.

Theo Người Lao Động