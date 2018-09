Khách trọ nữ rơi từ tầng thượng của nhà nghỉ

Một phụ nữ thuê phòng tại nhà nghỉ Ngọc Quỳnh ở phố Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội được phát hiện đã tử vong vì rơi từ trên cao xuống đất.

Khoảng 5h30' sáng nay 21/6, bà Nữ ở gần nhà nghỉ trên dậy đi chợ. Lúc qua sân, bà hoảng hồn khi giẫm phải một vũng máu. Chưa kịp định thần, bà còn phát hiện cạnh đó là một người nằm bất động.

Người xấu số được đưa đi khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, công an phường Quảng An đã tới hiện trường. Cảnh sát xác định, nạn nhân là chị Vũ Thị Quyên (32 tuổi, ở Kiến An, Hải Phòng). Chị Quyên thuê phòng tại nhà nghỉ Ngọc Quỳnh. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do bị rơi từ tầng thượng của nhà nghỉ. Chị này đã chết trước đó vài giờ.

Theo một số người dân, những ngày này, công an phường thường xuyên kiểm tra hành chính tại các nhà nghỉ trong đợt phòng chống tệ nạn xã hội. Đêm qua, 20/6, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra nhà nghỉ trùng với thời điểm xảy ra sự việc.

Hoàng Việt