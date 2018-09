Khách nam tè bậy vào khách nữ trên máy bay

Vị hành khách nam say xỉn đã ngang nhiên 'giải quyết nỗi buồn' vào một nữ khách bên cạnh vì ngỡ rằng đó là… toilet.

Tối 3/11, lực lượng an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất được báo cáo về một vụ việc ly kỳ xảy ra trên chuyến bay của một hãng hàng không quốc tế từ Doha (Qatar) đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Máy bay đang trong hành trình, nam hành khách quốc tịch Ba Lan không biết uống rượu từ lúc nào bỗng cảm thấy muốn giải quyết “nỗi buồn”. Thay vì đứng dậy tìm toilet, hành khách này lại ngang nhiên “trút bầu tâm sự” vào người ngồi bên cạnh là một cô gái mang quốc tịch Đức đang ngủ trên ghế. Giật mình tỉnh dậy vì bị “dội nước”, cô gái la toáng lên khi nhận ra tình trạng dở khóc dở cười.

Tuy nhiên, khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, vị khách người Ba Lan đã tỉnh rượu, giữa hai người đã có sự thu xếp ổn thỏa nên cô gái người Đức không kiện, hãng hàng không cũng không đề nghị lực lượng chức năng của sân bay Tân Sơn Nhất xử lý vị khách có hành vi khiếm nhã ở trên máy bay.

Do đó, lực lượng chức năng của sân bay Tân Sơn Nhất chỉ ghi nhận và không có chế tài xử phạt đối với cá nhân gây nên sự việc hy hữu này.

Trước đó vào sáng sớm ngày 25/10, cơ trưởng chuyến bay của hãng hàng không Air France (Pháp) đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của an ninh hàng không Tân Sơn Nhất để xử lý một “ma men” gây mất trật tự trên máy bay. Sau chặng bay dài hơn 10 tiếng từ Paris về TP HCM, máy bay hạ độ cao để chuẩn bị hạ cánh. Khi tiếp viên thực hiện kiểm tra điều kiện an toàn trước khi tiếp đất thì một nam hành khách sinh năm 1970, quốc tịch Pháp, yêu cầu được phục vụ bia.

Tiếp viên từ chối và giải thích rằng lúc đó không phải thời điểm được phép phục vụ ăn, uống, hành khách lập tức quát tháo, khoa chân múa tay. Chưa hết, khách còn lớn tiếng dọa đốt máy bay nếu tiếp viên không cho uống bia.

Trước tình trạng mất trật tự ở khoang hành khách, cơ trưởng buộc phải đề nghị Đội an ninh cơ động thuộc Trung tâm an ninh Hàng không Tân Sơn Nhất can thiệp. Khi máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách này đã phải đến Công an cửa khẩu để xử lý vi phạm trước khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Theo Phòng An ninh Cục Hàng không Việt Nam, tình trạng khách say xỉn trên máy bay phần lớn xảy ra trên các đường bay quốc tế với đối tượng vi phạm là khách nước ngoài.

Theo Người Lao Động