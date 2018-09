Khách mở cửa thoát hiểm, 23 người mất chỗ

Vừa hạ cánh, anh Ninh tự ý mở cửa thoát hiểm khiến chuyến sau bị lùi lại 2 giờ. Nhiều khách ngồi gần cửa không được bay để đảm bảo an toàn.

Thông tin từ hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam cho biết một hành khách trên chuyến bay VN270 từ TP HCM đi Thanh Hóa ngày 22/7 đã mở cửa thoát hiểm.

Sự việc xảy ra khi chuyến bay vừa hạ cánh xuống sân bay Thanh Hóa lúc 14h20. Khi những người khác đang rời tàu bay theo đúng cửa quy định, một hành khách nam tên Phạm Ninh Minh, ngồi ghế 29G lại mở cửa thoát hiểm số 3L của tàu bay.

Một cửa thoát hiểm của máy bay. Ảnh minh họa.

Chuyến tiếp theo của tàu bay từ Thanh Hóa đi TP HCM bị chậm gần 2 tiếng đồng hồ vì hãng phải xử lý kỹ thuật để đóng cửa thoát hiểm lại. Ngoài ra, 23 khách có vị trí ngồi ở khoang gần cửa thoát hiểm nói trên không thể lên máy bay, dù họ đã hoàn tất thủ tục check-in. Đại diện hãng giải thích vì lý do an toàn, hãng phải cắt (offload) các hành khách ngồi gần cửa vừa được đóng lại.

Từ Thanh Hóa không có chuyến tiếp theo trong ngày đi TP HCM. Do đó Vietnam Airlines phải thu xếp để 23 khách nói trên đi ôtô ra Hà Nội, rồi xuất phát đi TP HCM từ sân bay Nội Bài.

Đây không phải là lần đầu tiên một hành khách tìm cách mở cửa thoát hiểm máy bay. Trước đó, nhiều người đã bị phạt tiền vì hành vi này. Theo lý giải của đại diện hãng, vì lý do an toàn, trên cửa thoát hiểm có hướng dẫn cách mở cửa để đề phòng những trường hợp khẩn cấp. Do đó, tuy không dễ, vẫn có hành khách mở được cửa thoát hiểm.

Việc hành khách mở cửa có thể hãng thiệt hại hàng nghìn USD tiền khắc phục kỹ thuật, chậm giờ bay. Còn trong trường hợp này, hãng bị thiệt hại 23 chỗ ngồi.

Theo Nghị định của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hành vi mở cửa thoát hiểm tàu bay trái quy định sẽ bị phạt mức tiền tối đa 20 triệu đồng. Thực tế từ trước đến nay, những người vi phạm thường bị phạt 15 triệu đồng.

