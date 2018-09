Khách đi máy bay ở Bình Định mang 5 gói bột nghi là thuốc nổ

Nhân viên an ninh sân bay Phù Cát (Bình Định) phát hiện 5 gói bột nghi thuốc nổ trong đồ xách tay của một hành khách người Pleiku.

Cảnh vụ hàng không Phù Cát cho biết, hôm 31/8, khi làm thủ tục cho chuyến bay VN 1393 đi Tân Sơn Nhất (TP HCM), lực lượng an ninh đã phát hiện chất bột khả nghi trong đồ xách tay của hành khách Nguyễn Duy Tài (45 tuổi, thường trú tại TP.Pleiku). Chất bột được chứa trong 5 túi nilon nặng hơn 2,1kg, gồm 4 bịch màu trắng và một màu xanh.

Theo đại diện Cảng vụ hàng không Phù Cát, lấy mẫu và sử dụng bộ phát hiện vi chất nổ để kiểm tra, lực lượng an ninh phát hiện một mẫu bột trắng cho kết quả "tiền thuốc nổ".

Cảng hàng không Phù Cát đã niêm phong 5 túi bột và chuyển đến Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định để giám định, xử lý theo quy định. Hiện cơ quan công an chưa có báo cáo kết quả về vụ việc này.

VnExpress