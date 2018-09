Kẹt tay trong bồn cầu suốt 5 tiếng vì móc điện thoại

Người đàn ông Trung Quốc mất cả đêm trong nhà vệ sinh vì cố móc chiếc điện thoại mà anh ta lỡ đánh rơi xuống bồn cầu.

Cứu hỏa đập vỡ bồn cầu để giải cứu cho nạn nhân. Ảnh: Shanghaiist

Mirror đưa tin vào khoảng 2h sáng ngày 14/9, người đàn ông sống ở thành phố Huệ Châu tỉnh Quảng Đông mang điện thoại vào nhà vệ sinh nhưng không may đánh rơi xuống bồn cầu. Tiếc của, anh chàng lập tức thò tay vào móc chiếc điện thoại lên nhưng không may bị kẹt tay không rút ra được. Do sống một mình nên không có ai nghe thấy tiếng kêu cứu lúc nửa đêm của anh ta. Mãi đến gần 5h sáng, một người hàng xóm mới phát hiện thấy và báo cho cảnh sát.

Lúc các nhân viên cứu hỏa tới hiện trường vào khoảng 6h40, người đàn ông vẫn đang bị kẹt. Họ lập tức đập vỡ chiếc bồn cầu để giải cứu cho nạn nhân. Do bị kẹt gần 5 tiếng, cánh tay anh ta bị sưng phù.

Cánh tay người đàn ông sưng phồng sau 5 tiếng bị kẹt. Ảnh: Shanghaiist

Người đàn ông kể rằng đêm hôm đó anh ta đã uống rượu nên lúc sự việc xảy ra, anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hiện không rõ số phận của chiếc điện thoại ra sao.

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc khuyến cáo người dân không nên thò tay để vớt điện thoại nếu vô tình đánh rơi nó xuống bồn cầu bởi tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Hướng Dương