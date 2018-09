Kéo bầy đàn đánh ghen, giật dây chuyền 'tình địch'

Sau khi kéo 'tình địch' ra trước cửa siêu thị, họ lao vào đánh đấm, giật tóc, xé áo khiến nạn nhân bị thương ở mặt, tay và chân.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, khoảng 14h15 ngày 15/6, Hoàng Thị Anh (sinh năm 1989) và Vũ Thị Vân Anh (sinh năm 1994) cùng trú tại Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông (Hà Nội) rủ nhau ra siêu thị Big C Hà Đông, thuộc phường Mộ Lao. Mục đích là để gặp “tình địch” của Vân Anh là chị Mai Thị An (sinh năm 1997), trú tại Vĩnh Phúc, đang ở Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội, nhằm nói về việc chị An có quan hệ tình cảm với chồng của Vũ Thị Vân Anh.

Trên đường đi ra siêu thị, Hoàng Thị Anh và Vũ Thị Vân Anh có gặp hai phụ nữ khác là bạn của Vân Anh (hiện chưa xác minh được nhân thân). Sau đó, họ cùng đến siêu thị.

Vũ Thị Vân Anh (áo đen) lột đồ của chị An ngay trước cửa siêu thị.

Thấy chị Mai Thị An đang ở trong siêu thị, những người này đã kéo chị An ra ngoài và đánh đập, giật tóc, xé áo của nạn nhân. Mặc cho người dân can ngăn, họ vẫn tiếp tục đánh chị An, khiến nạn nhân bị thương ở đầu gối, xây xát ở tay và thâm tím nhiều vết trên mặt, môi bị bầm dập.

Chị An cũng cho biết, trong quá trình bị nhóm phụ nữ này hành hung, sợi dây chuyền đeo trên cổ chị An đã… biến mất.

Nhận được tin báo của người dân, Công an phường Mộ Lao, quận Hà Đông, đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận điều động cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường, đưa những người phụ nữ này về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Lúc này, hiện trường chỉ còn Vũ Thị Vân Anh và Hoàng Thị Anh đang tiếp tục đánh chị Mai Thị An, hai người khác là bạn của Vân Anh đã bỏ trốn.

Chị Mai Thị An cũng thừa nhận có quan hệ tình cảm với chồng của Vũ Thị Vân Anh nhưng đã chia tay được mấy tháng nay. Trong khi đó, chồng của Vân Anh không thừa nhận mối quan hệ trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra việc liên quan đến chiếc dây chuyền của chị Mai Thị An, làm rõ vụ việc đánh ghen, gây rối trật tự công cộng và truy tìm hai cô gái còn lại đang bỏ trốn để đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

