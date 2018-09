Kẻ trộm cầm dao khống chế bé gái

Tú khống chế bé gái 8 tuổi lôi lên gác và dọa sẽ giết nếu công an xông vào. Hắn cởi bỏ quần áo để lực lượng chức năng khó túm được mình.

Ngày 22/11, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Tú (36 tuổi) để điều tra hành vi Bắt giữ người trái pháp luật. "Hành vi này của Tú cũng có dấu hiệu của tội Đe dọa giết người", một cán bộ điều tra cho hay.

Tú chỉ mặc mỗi chiếc quần lót khi khống chế bé gái tìm đường thoát thân. Ảnh cắt từ video

Trước đó, sáng cùng ngày, chị Thuỷ (40 tuổi) bất ngờ gặp lại Tú, người thuê trọ bị tình nghi lấy trộm xe máy của chị rồi bỏ trốn. Bị chị Thuỷ truy vấn về chiếc xe, Tú thừa nhận đã lấy nhưng "cho bạn mượn rồi". Anh ta cũng đồng ý về nhà chị Thuỷ để nói chuyện bồi thường.

Tại nhà chị Thuỷ, hai bên xảy ra cãi vã khi bàn thảo. Thấy Tú ngang ngược, anh Nguyễn Dũng (41 tuổi, thuê nhà chị Thủy) xông đến đánh. Tú tức tối chạy vào bếp lấy dao truy đuổi khiến anh này phải bỏ chạy, truy hô cướp và nhờ mọi người báo công an.

Khi lực lượng công an xã Bình Hưng đến nơi, Tú chạy vào nhà một người dân trốn. Bị truy đuổi, hắn khống chế bé gái Nguyễn Dương Minh Tuệ (8 tuổi), lôi lên gác khóa cửa, cố thủ bên trong. Công an vừa triển khai bao vây căn nhà, vừa khuyên nhủ Tú thả bé Tuệ nhưng hắn vẫn kề dao vào cổ con tin, hét lớn "sẽ giết chết bé gái nếu ai tiếp cận". Một số công an viên được lệnh rút lui để tránh làm Tú kích động, gây nguy hiểm cho cô bé.

Thấy mọi người rời ra xa, Tú đưa bé gái xuống gác tìm đường tẩu thoát. Lúc này trên người gã đàn ông chỉ còn mỗi chiếc quần lót, tay vẫn lăm lăm dao. Hắn phát hiện một công an viên đang nấp trong nhà vệ sinh liền chửi bới đuổi ra ngoài nếu không sẽ xuống tay với cháu bé. Một số công an ở ngoài tiếp tục khuyên can và đánh lạc hướng Tú. Khi tên này sơ ý, anh công an xã trẻ tuổi từ phía sau lao lên, quật vào cánh tay cầm dao của Tú.

Tú bị khống chế. Ảnh cắt từ video

Tú tỏ ra bất ngờ nhưng vẫn vung dao lên định xuống tay với nạn nhân. Tuy nhiên, công an và nhiều người dân đã khống chế bắt gọn Tú. Bé gái được giải cứu an toàn nhưng co rúm vì sợ hãi.

Bé gái 8 tuổi bị kẻ trộm kề dao khống chế

Công an huyện Bình Chánh cho biết Tú có nhiều tiền án, tiền sự về trộm cắp. Khi cùng mẹ đến nhà chị Thuỷ thuê trọ hồi tháng trước, hắn vừa mãn hạn tù. Khai với cơ quan điều tra về lý do trút bỏ hết quần áo khi khống chế bé gái, Tú khai "để lỡ các anh có xông vào bắt sẽ khó túm được tôi"

Kiến Tường