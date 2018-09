Kẻ si tình đoạt mạng nữ sinh đang ôn thi đại học

Trước khi chết, Hòa thường tâm sự với bạn bè đang bị một người đàn ông cùng thôn hơn mình 20 tuổi liên tục nhắn lời 'yêu thương'.

22h ngày 17/6, người dân thôn Phước Thuận (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) phát hiện em Đặng Thị Kim Ngân (sinh năm 1998, trú địa phương, học sinh lớp 12) nằm chết trước hiên nhà của người cô ruột với 7 vết thương trên người, trong đó, vết cắt ngang cổ gây mất máu nhiều dẫn đến tử vong… Vụ án gây hoang mang dư luận trong suốt mấy ngày qua.

Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân được Công an xã Hòa Nhơn hoàn thành ngay trong đêm và bàn giao cho gia đình mai táng. Mở rộng địa bàn kiểm tra, Công an thu giữ một con dao bản to dính máu bị cong vứt dưới đám ruộng bỏ hoang gần đó; một đôi giày đen dính máu nằm cạnh con đường mòn ven làng… Căn cứ các tang vật để lại hiện trường, lực lượng chức năng có cơ sở xác định hung thủ sau khi gây án đã bỏ trốn lên núi nên huy động hàng chục người rà soát, chốt chặn các ngả đường truy tìm thủ phạm.

Đường vào làng Phước Thuận bụi bay mịt mù do các đoàn xe chở đất đá gây ra, nên mới tối nhà ai cũng đóng cửa đi ngủ sớm. Hiện trường xảy ra vụ án gồm 3 ngôi nhà liền kề của các ông Đặng Thụ (cha Ngân), bà Đặng Thị Thu (cô ruột Ngân) và chếch ra phía sau là nơi ở của bà Bùi Thị Phúc (bà nội Ngân). Thời điểm đó, mọi người đang tập trung phía sau để chăm sóc sức khỏe cho bà Phúc, còn Ngân ở nhà một mình ôn tập chuẩn bị thi tốt nghiệp và đại học. “Khi nghe tiếng bé Ngân kêu cứu, mọi người hốt hoảng chạy ra thì thấy con bé nằm gục trước sân. Còn vết máu loang lổ kéo dài từ cổng nhà cha mẹ nó qua đến sân nhà tôi”, bà Thu cho biết.

Theo Trưởng Công an xã Hòa Nhơn, Nguyễn Đình Thu, ngay khi vụ án xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát những người trong diện nghi vấn. Từ lời khai của gia đình nạn nhân về các mối quan hệ, cơ quan chức năng xác định Võ Thành Tân (sinh năm 1978, trú cùng thôn) là nghi phạm chính, bởi sau khi xảy ra vụ án, Tân bỏ trốn khỏi địa phương. Hơn nữa, trước đó vài giờ, lúc Ngân chở hai đứa em đi mua kem về thì bị Tân chặn đường ở dốc Tranh.

Võ Thành Tân (trái) là nghi phạm sát hại em Hòa.

Người nhà nạn nhân xác nhận, nguyên nhân dẫn đến vụ án là do Tân có tình cảm đơn phương với Ngân. nhưng không được đáp lại. Xét về vai vế thì Tân là cậu của Hòa, quan hệ họ hàng rất gần gũi. Gia đình cũng đã nhiều lần đến nhà khuyên can Tân từ bỏ ý định trên nhưng Tân không nghe mà còn manh động gửi tin nhắn đe dọa, như: “Ngân, ta đã vì mi mà cuộc sống ta chịu quá nhiều đau khổ. Có lẽ ta đã thương mi quá nhiều mà mi lại nhẫn tâm chà đạp lên nỗi đau của ta. Những lời hứa của mi làm ta quá đau”, hoặc “Con người của ta không còn cảm giác gì nữa hết. Hãy kết thúc ở đây đi. Kẻ chết người ở tù. Ta thề không bao giờ hối hận”… Gần đây, trên đường đi học về, Ngân còn bị Tân xô ngã xe. Sự việc đã khiến gia đình nạn nhân hoang mang, lo sợ báo cáo với chính quyền địa phương, nhưng khi Công an xã triệu tập làm việc thì Tân bỏ trốn, không chịu hợp tác…

Một bạn học rất thân với Ngân cho biết thêm, khi còn học lớp 11, Ngân tâm sự đang bị một người đàn ông cùng thôn hơn mình 20 tuổi si tình, liên tục nhắn lời “yêu thương”. Không được đáp trả, người đàn ông chuyển qua đeo bám Ngân mỗi lần đi học về. Khi bạn bè biết chuyện đứng ra can ngăn, bảo vệ Ngân thì người đàn ông này liều lĩnh tìm đến nhà bạn của Ngân đe dọa. Đây không thể là hành vi bộc phát, mà là kế hoạch đã được Tân vạch sẵn và chỉ chờ cơ hội ra tay thực hiện, nhưng đáng tiếc gia đình nạn nhân lại không có biện pháp quyết liệt để ngăn chặn.

Đôi giày dính máu của nghi phạm bỏ lại gần hiện trường.

Tân đã có vợ và 2 con nhỏ. Dù đã có gia đình riêng nhưng Tân không lo cho con cái mà thường xuyên cờ bạc, làm được đồng nào thì hết đồng nấy, lại còn hay ngược đãi vợ con nên gia đình ly tán. Có lần chịu không nổi người chồng vô trách nhiệm, chị Trần Thị Thùy (vợ của Tân) đã uống thuốc sâu tự tử nhưng may mắn được hàng xóm kịp thời phát hiện, đưa đi cấp cứu. Năm 2014, thấy không thể hàn gắn được, vợ chồng Tân đưa nhau ra tòa ly hôn, mỗi người nhận nuôi một đứa con. Tuy mang tiếng nuôi con lớn nhưng Tân lại phó thác cho chị ruột của mình. Bị gia đình, người thân từ bỏ, Tân sống thui thủi một mình trong ngôi nhà cũ của cha mẹ để lại, tự cô lập mình với mọi người xung quanh.

Trung tá Trần Đình Thanh, Phó trưởng Công an huyện Hòa Vang, cho biết hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố thụ lý theo thẩm quyền. Riêng lực lượng Công an huyện, Công an viên và dân phòng các xã lân cận tiếp tục được huy động chốt chặn, rà soát thêm các khu vực giáp ranh Phước Hậu (xã Hòa Nhơn), Đại La (xã Hòa Sơn), khu rừng ven đường Hoàng Văn Thái (nối dài) với quyết tâm truy bắt bằng được nghi phạm Võ Thành Tân trong thời gian sớm nhất.

Theo Báo Công An TP Đà Nẵng

* Tên một số nhân vật đã được thay đổi.