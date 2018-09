Kẻ sát nhân thoát án tử vì bệnh thích khoe 'của quý'

Chưa xét xử nhưng Phúc được xác định bị chứng thích khoe bộ phận sinh dục, một dạng của bệnh tâm thần nên không phải chịu mức án cao nhất.

Ngày 24/2, ông Nguyễn Quang Dũng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ, chuyển tòa án xét xử Lê Văn Phúc (25 tuổi, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình), về tội Giết người. “Do bị can bị bệnh nên chúng tôi không đề nghị án tử hình, có đề nghị thì tòa cũng bác”, ông Dũng nói.

Theo Viện trưởng Dũng, trong quá trình hỏi cung, các điều tra viên nhận thấy Phúc có biểu hiện không bình thường. Gia đình Phúc cũng gửi cơ quan điều tra sổ khám bệnh tâm thần của anh ta nên công an quyết định đưa nghi can đi giám định tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng theo quy định của luật tố tụng. Kết quả giám định ngày 1/12/2014 xác định Phúc bị chứng “loạn dục phô bày”, một dạng của bệnh tâm thần thích khoe cơ quan sinh dục, đặc biệt khi gặp nữ giới.

Lê Văn Phúc được xác định bị bệnh tâm thần.

“Bệnh tâm thần có khoảng 150 chứng bệnh khác nhau. Tùy thuộc từng loại bệnh mà cơ quan tố tụng có truy cứu hình sự hay không. Đối với bệnh loạn dục phô bày thì người mắc vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng sẽ được giảm án một phần. Điều này đồng nghĩa với việc Phúc chắc chắn thoát án tử hình”, người đứng đầu Viện kiểm sát Quảng Nam nói.

Ông Dũng cho rằng việc giám định được làm rất chặt chẽ, khách quan. Hội đồng giám định gồm có 3 người của Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. Ngoài việc thăm khám, kết quả này còn dựa vào nhiều cơ sở như sổ khám bệnh tâm thần gia đình cung cấp có từ năm 2012; hành vi không bình thường lúc gây án dựa theo kết quả điều tra; xác minh từ địa phương, hàng xóm bị can...

“Theo tôi, bất cứ chứng bệnh tâm thần nào, dù nặng hay nhẹ đều ảnh hưởng đến hành vi. Đối với Phúc, khi gây án có lột đồ của nạn nhân nhưng lại chỉ xem chứ không hiếp dâm cũng là một yếu tố bất thường”, Viện trưởng Dũng nói và cho hay đây là lần đầu tiên Quảng Nam có trường hợp nghi can giết người được xác định mắc chứng bệnh này.

Theo hồ sơ vụ việc, do bị chị Tuyết (trú xã Bình Quý, Thăng Bình) nhiều lần từ chối lời tỏ tình, tối 10/9/2014, Phúc chờ sẵn ở bãi tha ma đầu làng để trả thù. Khi thiếu nữ đi tới, Phúc bất ngờ xông ra dùng dao rựa chém liên tiếp khiến nạn nhân gục ngã. Anh ta kéo thi thể người tình trong mộng vào nghĩa địa lột hết áo quần, ngồi ngắm một lúc rồi tiếp tục dùng dao rựa tấn công bộ phận sinh dục nạn nhân. Hơn một tiếng sau, hắn ta đào hố chôn xác nạn nhân, lấy xe máy của chị Tuyết chạy một vòng thị trấn Hà Lam rồi giấu xe ở một con suối vắng người và về nhà ngủ.

Bốn ngày sau, người dân phát hiện thi thể chị Tuyết sau khi lần theo vết xe máy được phát hiện trước đó. Lê Văn Phúc bị Công an Quảng Nam bắt cùng ngày. Các điều tra viên cho hay, Phúc nghiện rượu và ma túy nặng, phần lớn thời gian chìm trong bia rượu và phê ma túy. Khi làm việc với công an, Phúc có nhiều dấu hiệu bất thường, người nhà cũng cung cấp sổ khám bệnh chứng minh tiền sử bệnh tâm thần của nghi can.

Viện trưởng Dũng khẳng định kết quả giám định Phúc bị tâm thần được làm chặt chẽ, khách quan.

“Cơ quan tố tụng đại diện cho cán cân công lý nên phải công bằng với cả hai phía. Anh phạm tội nhưng anh có bệnh thì phải được chữa, được hưởng những gì mà pháp luật quy định nên có dấu hiệu bất thường thì phải đi giám định”, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Quảng Nam nói. Cơ quan điều tra sau đó đưa Phúc đi trưng cầu giám định và xác định nghi can bị tâm thần, thuộc dạng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng được giảm án một phần.

Tháng 10/2015, khi tiếp nhận hồ sơ từ công an, Viện kiểm sát tiến hành phúc cung nhưng nhận thấy Phúc có biểu hiện tinh thần không bình thường, bệnh càng lúc càng nặng, không bảo đảm cho việc xét xử nên tạm đình chỉ vụ án hình sự và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can Phúc tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng từ ngày 30/10/2015. Đến ngày 13/1/2016, bệnh viện cho biết Phúc đã ổn định tinh thần và hành vi nên Viện kiểm sát tiếp nhận bị can, ra lệnh tạm giam chờ xét xử.

Trước động thái này, gia đình nạn nhân tỏ ra bức xúc. “Tôi không thể tin một kẻ ra tay tàn ác và tìm cách che giấu hành vi một cách bài bản như vậy lại mắc bệnh tâm thần. Chắc chắn là có điều khuất tất”, mẹ nạn nhân khẳng định và cho rằng hung thủ không thể một mình Lê Văn Phúc nên nhiều lần làm đơn đề nghị điều tra rõ.

Về việc này, Viện trưởng Dũng cho hay khi nhận được đơn của gia đình bị hại cộng với một số thủ tục chưa đủ nên Viện đã 2 lần trả hồ sơ cho công an điều tra lại. Đến nay Viện đã hết quyền trả hồ sơ, chờ tòa xét xử. “Qua các chứng cứ thì chỉ có một hung thủ gây án”, ông Dũng nói và cho hay phía gia đình nạn nhân có quyền đề nghị cấp cao hơn giám định lại bệnh của bị can Phúc.

Loạn dục phô bày hay còn gọi là phô dâm, là chứng bệnh thích khoe "của quý" với những người lạ mặt hoặc những người không có ý định nhìn. Triệu chứng của bệnh này chính là sự hưng cảm tình dục mãnh liệt khi để lộ bộ phận sinh dục của mình trước những người không biết, không đề phòng. Biểu hiện qua những ý tưởng, sự thúc đẩy và hành vi, hoặc những ảo tưởng về tình dục. Mục đích của những gã này thường là mong muốn nhìn thấy nạn nhân sợ hãi, sốc, hoảng hốt, đôi lúc những kẻ này cũng mường tượng, ảo tưởng rằng nạn nhân sẽ động tình lại với gã. Chúng rất hiếm khi chạm vào hay quấy rối nạn nhân. Bệnh phô dâm gần như chỉ có ở đàn ông.

VnExpress