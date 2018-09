Kẻ sát hại mẹ vợ định tự tử lần hai trong bệnh viện

Khi đang được điều trị trong bệnh viện, Tường, kẻ sát hại mẹ vợ và đâm trọng thương nhiều người khác, đã định nhảy lầu tự tử.

Ngày 7/12, Nguyễn Trọng Tường, kẻ gây án mạng ở xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đang được điều trị tại Khoa Phẫu thuật thần kinh lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tên này bị thương nhưng khá tỉnh táo. Hắn bị cảnh sát cùm chân và canh phòng cẩn mật.

Khuôn mặt ráo hoảnh, nằm trên chiếc giường giữa phòng bệnh, Tường liên tục đảo mắt nhìn quanh khi có người lạ vào phòng. Nhất cử nhất động của nghi can đều bị cảnh sát theo sát vì sau khi nhập viện hắn định tìm cách nhảy từ tầng hai xuống đất tự tử lần nữa nhưng được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Khu vực nghi can Tường điều trị luôn có cảnh sát canh phòng cẩn mật.

Hai nạn nhân Lê Sỹ Hùng (32 tuổi, em vợ nạn nhân) và Nguyễn Thị Quý (hàng xóm) cũng được điều trị tại đây, sức khỏe đã ổn định. Bác sĩ cho hay, nạn nhân Hùng và Quý nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng, sốc mất máu, tràn dịch màng phổi do vết đâm xuyên qua. Sau khi được phẫu thuật các bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục tốt, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Nằm trên giường bệnh, nạn nhân Lê Sỹ Hùng kể, cách đây khoảng 20 ngày, chị gái anh là Lê Thị Huê về nhà bố mẹ đẻ báo tin, bị Tường đánh đập thậm tệ nên xin tá túc. “Hôm chị tôi về nhà, mặt mũi bầm dập. Hỏi thì chị cho hay bị chồng hành hung”, anh Hùng kể.

Khoảng 19h ngày 4/12, Tường phóng xe máy đến tìm vợ. Vừa dựng xe, anh ta lôi chai rượu thủ sẵn trong cốp ra uống rồi xông thẳng vào nhà ông Lê Văn Kỳ (bố đẻ chị Huê).

Ngồi nói chuyện đến khoảng 21h, Tường đi xuống nhà dưới nơi vợ hắn đang trốn lôi chị Huê lên nhà trên để “nói chuyện”. Thấy Tường dọa nạt định hành hung chị Huê, người thân can ngăn. Bất ngờ, tên này rút lê thủ sẵn trong người đâm bà Trần Thị Huệ là mẹ vợ đang ngồi trên giường. Thấy mẹ bị đâm, anh Hùng xách chiếc ghế đánh đuổi Tường. Trong cơn điên loạn, Tường rút bình xịt hơi cay xịt vào mặt ông Kỳ rồi tiếp tục đâm anh Hùng trọng thương.

“Anh ta thủ theo nhiều hung khí như dao lê, roi điện và bình xịt cay khiến chúng tôi không kịp phản ứng nên cả nhà gặp nạn”, anh Hùng kể.

Gây án xong hắn vùng bỏ chạy về phía bờ sông. Ra phía ngoài, thấy bà Quý đang đứng gọi điện, tưởng bà này gọi báo công an, Tường vung dao đâm bà Quý một nhát rồi tẩu thoát.

Người thân cho hay, Tường và chị Huê cưới nhau năm 1999 và có hai con, một trai một gái. Có gia đình nhưng Tường không chí thú làm ăn mà thường tụ tập rượu chè và mê đỏ đen. “Anh ta thường bắt vợ ra sông bắt cáy, mò cua để lấy tiền ăn nhậu và đánh đề”, anh Hùng kể. Anh cho hay, mỗi lần chị Huê cự cãi liền bị Tường đánh đập thậm tệ khiến người vợ nhiều lần phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ tá túc. Gần đây, chị Huê có ý định ly dị gã chồng vũ phu thì án mạng xảy ra.

Trước đó, tối 4/12, Nguyễn Trọng Tường mang dao đến nhà nhạc mẫu ở xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương để thuyết phục vợ quay về. Tại đây, Tường ép mọi người im lặng để anh ta hỏi chuyện vợ, sau đó đôi bên xảy ra cãi vã to tiếng. Tường vung dao đâm nhiều nhát vào mẹ vợ và em vợ. Sau khi gây án, nghi can bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường chạy trốn theo con đường liên thôn, Tường tiếp tục đâm bị thương bà Nguyễn Thị Quý.

Công an huyện Quảng Xương sau đó bao vây các tuyến đường truy tìm hung thủ. Đến 1h ngày 5/12, phát hiện vết máu lạ tại khu vực Đồng Lạc, bên bờ đê sông Hoàng (thuộc địa phận thôn Văn Lâm, xã Quảng Văn), công an lần theo phát hiện Tường nằm gục dưới đất, trên ngực anh ta có một con dao cắm sâu vào cơ thể. Do vết thương nặng, bà Huệ đã tử vong. Tường và các nạn nhân khác đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nghi can được cho rằng đã tự sát trong lúc chạy trốn.

Chân Nhân