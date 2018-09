Kẻ 'ngáo đá' đòi ăn cháo gà rồi mới thả con tin

Nam thanh niên có biểu hiện 'ngáo đá' dí dao vào cổ bé gái dọa giết. Hắn đòi ăn cháo gà trước khi thả con tin.

Sáng 30/11, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) bắt giữ Đinh Văn Lợi (sinh năm 1989, ở TP Thanh Hóa) để điều tra hành vi giết và bắt người trái pháp luật.

Trước đó, vào khuya ngày 29/11, người dân nghe tiếng la hét thất thanh bên căn nhà của chị Đinh Thị Nguyệt (trú thôn Lai Thành, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn). Hàng xóm chạy đến thì phát hiện chị Nguyệt nằm gục trên vũng máu, cơ thể có nhiều vết đâm chém.

Phía trong, tên Lợi cầm dao múa loạn xạ và đe dọa sẽ giết sạch nếu ai dám đến gần. Trong nhà lúc này ngoài chị Nguyện còn có hai cháu nhỏ con chị Nguyệt. Người dân vội tìm cách đưa bé trai ra ngoài và tổ chức đưa nữ chủ nhà đi cấp cứu.

Tên Lợi tay cầm dao tiếp tục cố thủ trong nhà. Thấy cháu Quách Thị Vân Anh (5 tuổi) đang ngủ trên giường, hắn giục bé gái dậy rồi kề dao vào cổ, cấm không cho ai tiếp cận.

Căn nhà xảy ra vụ án. Ảnh: Chân Nhân.

Ngay khi nhân được tin báo, Công an huyện Triệu Sơn đã điều động hàng chục cảnh sát đến hiện trường tìm cách giải cứu con tin. Tuy nhiên, Lợi chốt tất cả cửa ra vào và cầm hung khí nguy hiểm nên người thân và lực lượng chức năng không thể tiếp cận trong nhiều giờ. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho cháu Anh, lực lượng công an không xông vào nhà mà tìm cách thuyết phục Lợi thả con tin.

Khoảng 4h sáng, Lợi nói sẽ thả bé gái nếu được ăn cháo gà. Tuy nhiên, sau khi ăn cháo gà hắn vẫn không thả con tin. Lúc này, một người thân của Lợi từ TP Thanh Hóa được đưa đến hiện trường để trấn an tinh thần.

Sau nhiều giờ cố thủ, khoảng hơn 5h sáng 30/11, Lợi có dấu hiệu giảm cơn hưng phấn, được bạn bè và người thân vận động, hắn đồng ý thả bé gái. Nghi phạm bị công an khống chế ngay sau đó.

Người dân cho biết, cách đây ít ngày, Lợi đến nhà chị Nguyệt (là người họ hàng) chơi và ở lại. Hắn có các biểu hiện bất thường về tâm lý, luôn cho rằng có người đang truy sát mình và tìm cách “chạy trốn”. Hôm gây án, hắn có biểu hiện “ngáo đá”. Trước khi đâm chị Nguyệt, tên này bắt chị cởi bỏ quần áo, có ý định hãm hiếp nhưng bị nạn nhân chống cự nên ra tay sát hại.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Chân Nhân