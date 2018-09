Kẻ giết tài xế taxi, vứt xác giữa quốc lộ khóc vì nhớ con

Được khuyên nhủ nên nghĩ về gia đình, hai con thơ dại, kẻ giết tài xế taxi để cướp tài sản sau nhiều ngày tỏ ra lạnh lùng đã bật khóc.

Đại tá Trần Văn Sơn, Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, Nguyễn Xuân Lĩnh (27 tuổi, trú xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh), nghi can giết tài xế taxi để cướp tiền và tài sản ở huyện Đức Thọ cách đây 5 ngày, là người ngoan cố, lạnh lùng, từng có tiền án về tội cướp tài sản.

Nghi can Lĩnh.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau khi nhận được tin báo về việc tài xế taxi Nguyễn Anh Tuấn (37 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) bị sát hại, vứt xác giữa quốc lộ 8A, đoạn qua địa bàn xã Trung Lễ và Đức Thủy (huyện Đức Thọ), cảnh sát đã tổ chức lực lượng, lập chốt chặn ở mọi ngã đường để truy tìm hung thủ.

Khoảng 0h20 ngày 14/1, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc taxi thủng lốp, đậu trước nhà người dân bên quốc lộ 1A ở phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh) có nhiều dấu vết màu nâu nghi là máu.

Liên hệ với hãng taxi, công an huyện Đức Thọ xác định được tài xế Tuấn và chiếc xe thuộc quản lý của hãng đóng ở Nghệ An. Tuy nhiên, từ định vị cho thấy trong chuyến xe cuối cùng trước khi anh Tuấn bị sát hại, hành khách không gọi hãng để bố trí xe mà tự vẫy dọc đường.

Ba tiếng sau, tại địa bàn xã Vượng Lộc (huyện Can Lộc), cách địa điểm phát hiện xe taxi hơn 5 km, cảnh sát trông thấy Nguyễn Xuân Lĩnh đang đi bộ trên quốc lộ 1A với đặc điểm nhận dạng giống như mô tả của nhân chứng nên mời về trụ sở làm việc.

Chiếc taxi được Lĩnh bỏ lại trước cổng nhà dân, cách hiện trường gây án hơn 15 km.

Ban đầu, đối chất với cơ quan công an, Lĩnh khai do bị say rượu nên đón xe khách từ nhà ra TP Vinh (Nghệ An), sau đó bắt xe ôm về Hà Tĩnh thì bị cướp nên ngã bất tỉnh. Anh ta đưa ra lập luận rằng nếu gây ra vụ cướp thì trên người lúc đó phải có tiền và tài sản trong khi bản thân không có đồng nào.

"Hắn tỏ thái độ rất lì lợm, bất cần, có biểu hiện ngáo đá. Hỏi gì cũng im lặng, không hợp tác", một điều tra viên nói với VnExpress.

Tiếp tục tìm kiếm, cảnh sát phát hiện nghi can đã vứt chiếc áo dính máu cùng 1 triệu đồng và máy tính bảng của tài xế Tuấn ở một địa điểm khác. Tuy nhiên, Lĩnh vẫn sơ hở để lộ những vết xước nghi do vật lộn và vài vệt máu nhỏ, sót lại trên chiếc quần đang mặc.

Dù được chỉ ra một số manh mối chứng tỏ là hung thủ, Lĩnh vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận. Sau khi tiến hành tìm hiểu nhân thân, cảnh sát biết được Lĩnh có vợ và hai con nhỏ. Gia đình thông tin Lĩnh tuy bản tính lạnh lùng, côn đồ, nhưng đối với con cái thì hết mực yêu thương.

Nhận thấy phải đánh mạnh vào lòng trắc ẩn của nghi can, điều tra viên chuyển sang phương án tác động tư tưởng. Cảnh sát gợi chuyện Lĩnh nên nghĩ về gia đình, tương lai của các con. Nghe tới hai con, Lĩnh chuyển sang trạng thái ân hận, nhiều giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt.

Khi được cảnh sát nhắc tới vợ và hai con Lĩnh đã bật khóc, sau đó cúi đầu nhận tội.

Đến trưa 17/1, trước các lập luận, chứng cứ thuyết phục của cảnh sát, Lĩnh cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Anh ta khai do túng thiếu nên bắt xe khách ra TP Vinh, sau đó thuê taxi chở về huyện Đức Thọ rồi dùng dao nhọn dài khoảng 25 cm ra tay sát hại tài xế lấy đi 1 triệu đồng cùng máy tính bảng.

Thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho hay, do hôm xảy ra sự việc trời mưa nên mất đi một số manh mối, hiện trường vụ án trải dài qua nhiều huyện và địa bàn, hơn nữa hung thủ lại lại người lọc lõi, từng có tiền án nên rất khó khăn để truy tìm dấu vết.

"Thủ đoạn che dấu tung tích của hung thủ rất khôn ngoan. Ban đầu là đi xe khách từ Hà Tĩnh ra TP Vinh, sau đó đến điểm dừng thì vẫy xe ôm rồi đón taxi về Hà Tĩnh. Mục đích thuê taxi ở Nghệ An sang Hà Tĩnh rồi ra tay sái hại tài xế nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra", thiếu tá Cảnh đánh gía hành động cướp tiền và tài sản của Lĩnh là có chủ ý, đã được lên kế hoạch và chuẩn bị rất bài bản từ trước.

Một luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Tĩnh cho VnExpress biết, với vụ án này, hung thủ ra tay giết người có chủ đích, tính chất tàn bạo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, theo khung hình phạt đối với tội Giết người có thể đối mặt với mức án từ 12 đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Riêng đối với tội Cướp tài sản có tính chất chuyên nghiệp, tính chất tái phạm thì đối mặt với mức án từ 7 đến 15 năm.

