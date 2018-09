Kẻ giết người Trung Quốc lộ mình từ camera tiệm cầm đồ

Mua súng từ Thái Lan rồi đến Đà Nẵng bắn chết đồng hương, Chun lộ mình khi bị camera tiệm cầm đồ hắn đi mua xe máy gây án ghi lại.

Tại buổi họp báo vụ nghi can bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng ra đầu thú chiều 30/12, những bí mật về quá trình phá án và lời khai của hung thủ Feng Long Chun được công an Đà Nẵng hé lộ. "Mấu chốt giúp chúng tôi phá được án chính là nhờ hình ảnh từ camera của tiệm cầm đồ ghi lại cảnh hung thủ từng vào mua xe máy dùng đi gây án", Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng khẳng định.

Feng Long Chun, 27 tuổi, nguyên quán ở Quảng Tây, Trung Quốc. Năm 2012, anh ta sang Việt Nam làm việc tại một công trình xây dựng do người Trung Quốc làm chủ đầu tư ở Hà Nội với tên gọi là A Lãng. Thời gian này, A Lãng quen bạn gái người Hà Nội và hai người đăng ký kết hôn. Y chuyển qua kinh doanh du lịch và bán sim card điện thoại trên trang web Taobao với thu nhập mỗi tháng lên đến 100 triệu đồng (khoảng 40 triệu từ sim card).

Nghi can Feng Long Chun tại cơ quan công an.

Còn Li Mu Zi (31 tuổi), tên thường gọi ở Việt Nam là A Lý, từng bị buộc xuất cảnh vì hoạt động du lịch "chui". A Lý sau đó lấy vợ người Đà Nẵng và tiếp tục kinh doanh du lịch.

Đầu năm 2015, A Lý cùng người bạn Xu Xian De (A Đức) tổ chức các tour du lịch không phép cho người Trung Quốc. Phát hiện A Lãng bán sim card không thể kết nối 3G như quảng cáo trên internet, A Lý đã phản ánh với nhà mạng.

Đại tá Quách Văn Dũng, trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng), cho biết A Lý sau đó kinh doanh sim card điện thoại qua mạng và tiếp tục phản ánh với nhà mạng về việc A Lãng bán hàng không đúng với quảng cáo. Đến khoảng tháng 9, nhà mạng chính thức không cho A Lãng kinh doanh sim card. Cho rằng đã bị "nói xấu" và cướp mối làm ăn, A Lãng lên kế hoạch trả thù.

Từng vào Đà Nẵng để tìm hiểu về nơi ở của A Lý, A Lãng sau đó sang Thái Lan mua một khẩu súng ngắn với giá 1.500 USD rồi qua Campuchia, nhập cảnh vào Việt Nam hôm 10/11, qua cửa khẩu Mộc bài (Tây Ninh). Đến TP Tam Kỳ, A Lãng tìm đến tiệm cầm đồ mua một chiếc xe máy với giá 5 triệu đồng. Y ra Đà Nẵng nhưng không đến ngay nhà A Lý mà ngược lên đèo Hải Vân ngủ qua đêm để tránh bị công an kiểm tra.

Sáng sớm ngày 26/11, A Lãng chạy xe máy đến cạnh nhà A Lý ngồi ăn bánh lọc, chờ "kẻ thù" vừa dắt xe ra khỏi cổng thì lập tức rút súng bắn vào bụng. Tận mắt chứng kiến A Lý nằm gục trên vũng máu, A Lãng lấy xe bỏ đi. Đến gần cầu Trần Thị Lý, A Lãng vứt khẩu súng phi tang. Xe máy y bỏ lại tại một con hẻm trên đường Núi Thành rồi nhảy xe khách vào TP.HCM, sau đó sang Campuchia lẩn trốn.

Vận động hung thủ ra đầu thú qua Facebook

Vào cuộc điều tra, công an thu thập tất cả chứng cứ ở hiện trường, từ vỏ đạn đến chai nước uống dở. Rà soát quan hệ của A Lý, công an phát hiện có tên A Đức nhưng người này đã đưa vợ con rời Đà Nẵng, tắt máy điện thoại. Một tổ trinh sát lập tức bắt máy bay ra Hà Nội khi biết A Đức đang định về Trung Quốc, đưa ngược vào Đà Nẵng lấy lời khai ngay trong đêm 26/11 và biết được mâu thuẫn giữa nạn nhân và A Lãng.

Manh mối quan trọng nhất chính từ chiếc xe máy A Lãng bỏ lại sau khi gây án. Công an tìm được đoạn clip do camera tiệm cầm đồ ghi lại để nhận dạng hung thủ. Nhân chứng cũng xác nhận chính nam thanh niên trong clip đã rút súng bắt chết người Trung Quốc ở quận Sơn Trà. Nhân thân của A Lãng nhanh chóng được xác minh. Người vợ của y ở Hà Nội mới sinh con, cho biết chồng mình đã cắt điện thoại, chỉ còn liên lạc qua Facebook nhưng nhất quyết không cung cấp địa chỉ.

"Đến 15/12, chúng tôi xác định được A Lãng là nghi can số 1 của vụ án", Đại tá Quách Văn Dũng kể. Những ngày sau đó, cảnh sát hình sự dùng đòn "tâm lý chiến" thuyết phục vợ A Lãng vận động chồng mình ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Sau những đoạn nói chuyện tưởng chừng không có kết quả, bất ngờ A Lý xin gặp cảnh sát Việt Nam. "Ban chuyên án giao cho một điều tra viên gặp trực tiếp hung thủ ở Campuchia, động viên y ra đầu thú", Đại tá Dũng thuật lại.

Ngày 27/12, A Lãng về đến cửa khẩu Mộc Bài và bị công an di lý về Đà Nẵng. Kết quả giám định ADN từ chai nước được cho là A Lãng để lại quán bán bánh lọc cạnh hiện trường trùng khớp với ADN của y. Đại tá Nguyễn Đức Dũng, người phát ngôn của Công an Đà Nẵng cho biết, công an đã có đầy đủ chứng cứ buộc tội A Lãng, tuyệt đối không có oan sai.

Giám đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và phía công an Trung Quốc đã phối hợp tích cực, cung cấp nhiều thông tin liên quan đến Feng Long Chun. "Phía Trung Quốc ủng hộ Việt Nam trong quá trình phá án. Tới đây chúng tôi sẽ thông báo với nước bạn về kết quả vụ án. Riêng hung thủ sẽ được xét xử theo pháp luật Việt Nam", Đại tá Tam nói và cho hay công an Đà Nẵng đang tăng cường siết chặt tình trạng người nước ngoài đến thành phố làm du lịch "chui".

Khoảng 7h30 sáng 26/11, do mâu thuẫn từ bán sim card điện thoại cho khách du lịch Trung Quốc qua mạng internet, Feng Long Chun (A Lãng) đã theo dõi và dùng súng ngắn bắn anh Li Mu Zi (A Lý), khi anh này vừa dắt xe ra khỏi cổng nhà bố vợ ở quận Sơn Trà (Đà Nẵng) để chở con đi học. Nạn nhân tử vong tại bệnh viện do vết thương nặng ở bụng. Sau khi bỏ trốn sang Campuchia, A Lãng đầu thú.

VnExpress