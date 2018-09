Kẻ giết người sống bằng nghề mổ bò ở Campuchia

Khi đồng phạm nhận án tử vì chém chết người, Thành bỏ trốn sang Campuchia và sống bằng nghề giết bò suốt 7 năm.

Đỗ Duy Thành. Ảnh: C.A

Đỗ Duy Thành (28 tuổi) vừa bị Công an tỉnh An Giang bắt khi anh ta quay về Việt Nam, chiều 18/8. Nghi can bị truy nã về tội Giết người đang được di lý về Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo hồ sơ, ngày 6/12/2008, Thành và các bạn chạy xe máy ở TP Vũng Tàu thì xảy ra va quẹt với nhóm của Nguyễn Vũ Ngọc Hải (25 tuổi). Nhóm Hải dùng mã tấu truy sát khiến một người bạn của Thành bị thương.

Rạng sáng hai hôm sau, Thành cùng hơn chục đàn em chuẩn bị nhiều hung khí đi tìm đối thủ thanh toán. Khi phát hiện Hải trên đường Lê Lợi, TP Vũng Tàu, chúng liền lao đến chém tới tấp. Hải bị Thành và Lâm Hoàng Vũ (29 tuổi) dùng mã tấu chém lìa đầu, chết tại chỗ.

Năm 2009, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên tử hình đối với Vũ, còn các đồng phạm từ 3 đến 19 năm tù. Riêng Thành bỏ trốn và bị Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát lệnh truy nã.

Khi Thành quay về Việt Nam gặp người quen tại phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang thì bị trinh sát bắt giữ. Thành khai nhận, suốt 7 năm lẩn trốn, anh ta sinh sống bằng nghề giết mổ bò ở Campuchia.

Xuân Mai