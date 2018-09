Kẻ gây thảm án Yên Bái giết nạn nhân bằng con dao dài 50 cm

10h50 sáng nay, sau 3 tiếng băng rừng, lội suối, do Nguyễn Thị Hán dẫn đường, công an đã tìm ra con dao còn dính máu của sát thủ Đặng Văn Hùng.

Gần 8h, tổ công tác 6 người Công an huyện Văn Yên với sự hỗ trợ của Công an xã bắt đầu cuộc tìm kiếm. Nguyễn Thị Hán, người tình của sát thủ Đặng Văn Hùng đi cùng để dẫn đường. Đoạn đường đi hiểm trở, phải lội bộ băng qua nhiều con suối, xuyên qua rừng Vầu đi về hướng huyện Lục Yên. Qua điện thoại, nghi can Hùng liên tục chỉ đường cho tổ công tác.

Tìm thấy hung khí trong vụ thảm án ở Yên Bái

Phó trưởng công an huyện Văn Yên Lê Đức Thọ cho biết vì lý do an ninh, nghi can không có mặt tại cuộc tìm kiếm hung khí này tuy nhiên Hùng nhớ chính xác từng đoạn đường, tả tỉ mỉ xung quanh để tổ công tác dễ nhận diện.

Đến gần 11h, con dao dính máu được tìm thấy trong bụi cây, trên đỉnh Thác Trược, cách khu vực Hùng gây án chừng 3 cây số. Nghi can cho biết đây là khu vực hắn từng bẫy được một con thú rừng trước đó và đốn hạ một cây to.

Theo quan sát của VnExpress, con dao dài khoảng 50 cm, có chuôi gỗ màu sáng, lưỡi dài.

Trước đó, qua lời khai của Hùng, cảnh sát đã tìm được một khẩu súng kíp và con dao quắm. Tuy nhiên, con dao được xác định không phải là hung khí gây án. Trong lúc trốn chạy, Hùng vứt khẩu súng thứ hai ở khu vực huyện Lục Yên, nhà chức trách sẽ tiếp tục tìm kiếm.

Con dao được tìm thấy cách nơi hiện trường vụ án khoảng 3 km. Ảnh: Trần Huấn.

Thảm án đặc biệt nghiêm trọng tại Yên Bái xảy ra vào 17h ngày 12/8. Do tranh chấp đất làm nương và nguồn nước tưới tiêu, Đặng Văn Hùng (26 tuổi) bị nghi sát hại bốn người họ hàng là anh Trần Đức Long (23 tuổi), chị Phàn Thị Hoa (20 tuổi, vợ anh Long) cùng con trai 2 tuổi Trần Văn Truyền và Phàn Thị Hà (15 tuổi, em vợ anh Long).

Thủ đoạn gây án của Hùng được nhận định là đặc biệt man rợ khi cầm dao làm rẫy gây thương tích vùng đầu và cổ các nạn nhân.

Vị trí xảy ra vụ án và nơi nghi phạm bị bắt. Đồ họa: Tiến Thành.

Hùng khi bỏ trốn đã khống chế, ép người tình Hán đi cùng. Sau 63 giờ, đôi tình nhân bị bắt trong rừng. Hán được công an lấy lời khai, cho tại ngoại vì xác định không liên quan hành vi gây án của Hùng.

VnExpress