Kẻ gây thảm án Lào Cai nói lý do giết bé gái 20 ngày tuổi

Tẩn Láo Lở cho rằng chị Mẩy đã chết, không có ai nuôi cháu bé nên đã ra tay sát hại bé Vân chưa đầy một tháng tuổi.

Theo nguồn tin cho hay, tại Công an huyện Bát Xát, nghi phạm Tẩn Láo Lở khai giết 4 người trong gia đình chị Tẩn Tả Mẩy (hàng xóm) vì thù hận việc xảy ra đã lâu. Ba năm trước, do xông vào nhà định giở trò đồi bại với chị Mẩy, Lở bị phạt 14 triệu đồng theo tục lệ địa phương. Không có tiền trả, Lở bị gia đình nạn nhân bắt nợ bằng một con trâu và con nghé. Nghi can sau đó phải vay nợ để chuộc hai con vật về.

Nghi can gây thảm án Tẩn Láo Lở.

Lở không thể quên được chuyện này và gần đây lập kế hoạch trả thù. Chiều 9/8, biết chồng chị Mẩy đi làm nương vắng, Mẩy trông con ở nhà nên Lở mò tới. Hắn khống chế chị Mẩy để giở trò đồi bại nhưng bị chống cự quyết liệt. Tức giận, Lở đã vung dao...

Hắn lôi thiếu phụ ra ao gần nhà dìm cho tới khi tắt thở. Với hai con chị Mẩy (2 tuổi và 20 ngày tuổi) cùng đứa cháu 6 tuổi, Lở tiếp tục sát hại bằng cách thức tương tự. Cả 4 nạn nhân đều bị đè đá lên người.

Lý giải về việc nhẫn tâm với 3 đứa trẻ, hắn nói rằng "sợ bơ vơ khi sống thiếu mẹ".

Lở lục lọi đồ đạc trong nhà lấy đi hơn một triệu đồng và một ít nhân dân tệ. Thấy khẩu súng kíp treo ở bếp, hắn đặt bẫy súng ở cửa hòng sát hại nốt người chồng.

Quay về nhà ngay chiều hôm đó, Lở bắt vợ nấu cơm cho ăn nhưng nhà hết gạo. Nổi nóng, hắn đánh đập khiến vợ hoảng sợ chạy ra khỏi nhà. Lở sau đó cũng nhanh chóng thu dọn quần áo, lấy đồ đạc trốn vào rừng.

Trinh sát dẫn theo chó nghiệp vụ truy tìm Lở

Lở khai gần một tháng trong rừng, hắn sống nhờ vào việc lấy trộm nhiều vật dụng và lương thực ở một số lán nương của người dân xã Trịnh Tường.

Đêm 4/9, hắn bị bắt khi từ rừng quay về nhà.

Đại tá Phạm Gia Chiến (Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Lào Cai) cho biết sáng nay, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã gửi thư khen và thưởng cho Ban chuyên án.

