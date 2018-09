Kẻ đánh bé Kim Ngân nhận làm cha để né tội

4 ngày sau khi đánh con gái của người tình, Minh thừa nhận do muốn tránh bị pháp luật xử lý nên đã nhận là cha ruột và đổi họ tên của bé.

Chiều 16/9, Công an thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) và người tình Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Đôi nhân tình đánh bé gái biến dạng.

Theo điều tra ban đầu, năm 2005, Trang kết hôn với anh Trần Văn Tố (31 tuổi, quê Sóc Trăng) và có hai con chung là Trần Văn Tài (7 tuổi) và Trần Thị Kim Ngân (gần 4 tuổi). Tất cả đều có hộ khẩu ở Sóc Trăng.

Quá trình chung sống nảy sinh mâu thuẫn, đầu năm 2013, Trang đưa cháu Ngân lên Bình Dương rồi cặp với Minh. Đến khoảng tháng 8, cả hai về ở với nhau như vợ chồng. Hàng ngày Minh đi làm ca đêm còn Trang làm ca ngày nên chia nhau trông coi bé Ngân. Tính trẻ con hiếu động, bé gái hay nghịch nên thường xuyên bị Minh và Trang đánh đập.

Khoảng 20h ngày 10/9, thấy con nghịch bếp gas, Trang chửi bới và dùng roi đánh tới tấp, phạt quỳ gối. Đang ở trên gác phòng trọ nghe Trang đánh chửi con, Minh bực bội chạy xuống đánh vào đầu, mặt và mông bé Ngân. Anh ta còn dùng bịch nylon trói bé gái lại, tiếp tục bắt quỳ ở góc nhà đến 0h hôm sau mới cho ngủ.

Sáng ngủ dậy thấy con gái nằm bất động dưới sàn nhà, Trang vẫn đến công ty làm việc. Lúc này những vết thương của bé Ngân bắt đầu sưng, tụ máu bầm, hai mắt sưng húp không thể mở ra được.

Đến 16h ngày 12/9, Minh và Trang xảy ra cãi vã lớn khiến những người ở khu trọ chú ý. Một số người đến can ngăn thì phát hiện cháu Ngân nằm ngất lịm dưới sàn nhà với gương mặt thâm tím, biến dạng, kiến bu đầy người nên đã xông vào bế cháu đưa đi cấp cứu. Cặp đôi này bị hàng xóm giữ chân và báo công an. Tại cơ quan công an, Minh và Trang đều khẳng định là cha mẹ ruột của cháu Ngân.

Qua điều tra, công an còn phát hiện trước khi xảy ra việc đánh cháu Ngân bị thương nghiêm trọng, Minh còn nhiều lần bịt miệng bé mỗi khi đánh cháu để không ai phát hiện. Người này còn bị cho là cột chân con gái của nhân tình vào cửa sổ để hạn chế sự đi lại mỗi khi phải trông coi.

Đến ngày 15/9, khi anh Tố đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, đưa ra một số bằng chứng xác nhận bé Ngân là con ruột thì Minh mới thừa nhận không có quan hệ huyết thống với nạn nhân. Anh ta đã khai báo sai vì muốn nhẹ tội.

Tuy nhiên, theo Đại tá Trần Văn Chính, Trưởng Công an thị xã Dĩ An, việc xác nhận ai là cha ruột của cháu Ngân vẫn đang được điều tra, thậm chí phải trưng cầu giám định ADN mới có kết quả thuyết phục.

Hiện, cháu Ngân được Đoàn thanh niên phường Bình An thay phiên cùng người thân chăm sóc. Cơ quan chức năng vẫn chưa chính thức giao bé gái cho cá nhân, đơn vị nào nuôi dưỡng.

VnExpress