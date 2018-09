Kẻ cướp tiệm vàng có khuôn mặt hot boy

Vào hiệu vàng trên phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) hỏi mua trang sức, Hiếu bất ngờ ôm vàng bỏ chạy.

Mang khuôn mặt thư sinh với cặp kính trắng, Trần Tích Hiếu (sinh năm 1996) trú tại tổ 6, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội dễ khiến người đối diện tin tưởng. Và cũng chính vì cái vẻ bề ngoài ấy, Hiếu đã dễ dàng yêu cầu chủ một hiệu vàng lấy một số lượng vàng lớn rồi… ôm vàng chạy mất.

Trần Tích Hiếu với khuôn mặt hiền lành, dễ gây thiện cảm.

Tối muộn 22/3, anh Nguyễn Văn Điển, chủ một hiệu vàng trên địa bàn phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội hớt hải đến Công an phường trình báo về việc cửa hàng của mình bị một nam thanh niên cướp đi một số lượng vàng trị giá khoảng 23 triệu đồng. Theo trình báo, lúc đó vào khoảng 9h tối, anh Điển đang chuẩn bị đóng cửa hàng thì nam thanh niên khoảng 25 tuổi đi xe máy màu xanh đến hỏi mua dây chuyền, nhẫn, khuyên tai và lắc đeo tay.

Nhìn thấy cậu thanh niên mặt mũi sáng sủa, dáng thư sinh, anh Điển nhiệt tình tư vấn cho khách, cho xem nhiều mẫu khác nhau. Sau khi xem rất nhiều mặt hàng, nam thanh niên quyết định mua 1 dây chuyền vàng ta, một nhẫn nam, 1 lắc đeo tay và 1 đôi khuyên tai. Lúi húi ghi hóa đơn cho khách, anh Điển không ngờ nam thanh niên đã chộp lấy số hàng định mua, chạy ra xe máy dựng trước cửa hàng phóng đi. Anh Điển nhảy qua tủ kính chạy bộ đuổi theo được khoảng 100 m thì người thanh niên mất dạng.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Điển, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm và Công an phường Phú Đô đã có mặt tại hiện trường. Xác minh hình ảnh từ camera nhà anh Điển, cơ quan công an xác định đó là nam thanh niên cao khoảng 1,7 m, không có nhiều đặc điểm nổi bật. Rà soát theo hướng bỏ chạy của nam thanh niên, các trinh sát thu giữ được một chiếc mũ lưỡi trai của người này.

Các thành viên ban chuyên án nhận định, mấu chốt để tìm ra kẻ cướp giật tài sản nằm ở chiếc xe máy. Tuy nhiên, hình ảnh biển kiểm soát chiếc xe trên camera không đầy đủ. Thiếu tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, từ những đặc điểm ít ỏi của chiếc xe máy, các tổ công tác đã ngày đêm thay nhau rà soát trên hệ thống quản lý của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Hàng nghìn chiếc xe đã được sàng lọc và sau 7 ngày đêm tích cực truy tìm, lực lượng công an đã xác định được chủ của chiếc xe dựng trước cửa hiệu vàng là anh Nguyễn Quang Tuấn. Chiếc xe này anh Tuấn vẫn đang sử dụng bình thường. Khi khớp với hình ảnh thu được từ camera, anh Tuấn không phải là nam thanh niên cướp giật tài sản của hiệu vàng.

Qua làm việc với anh Nguyễn Quang Tuấn, anh Tuấn nhớ lại vào ngày 22/3 có cho Trần Tích Hiếu mượn chiếc xe máy này. Hiếu nói với anh Tuấn mượn xe để đi lấy tiền. Sau đó đến khoảng 22h30 cùng ngày, Hiếu đến nhà trả xe cho anh Tuấn như bình thường.

Triệu tập Trần Tích Hiếu về cơ quan công an đấu tranh làm rõ, Hiếu khai nhận, sau khi mượn được xe của anh Tuấn, Hiếu đã lái về nhà, thay đổi trang phục bằng một bộ đồ đen. Sợ bị camera có thể ghi lại được đặc điểm của mình, Hiếu còn đeo găng tay để che đi vết xăm trên mu bàn tay phải. Hóa trang xong, Hiếu đi đến hiệu vàng của anh Điển, thực hiện hành vi phạm tội.

Sau khi lấy được số vàng nói trên, Hiếu vứt bỏ hết quần áo, kính, mũ ở bên đường rồi mang xe máy trả anh Tuấn. Sáng 23/3, Hiếu mang số tài sản cướp giật được bán cho một số cửa hàng vàng ở Phú Đô, Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm và địa bàn quận Cầu Giấy được 19 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Hiếu đã tiêu xài hết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Trần Tích Hiếu để tiếp tục điều tra.

