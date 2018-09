Kẻ cướp ngân hàng ở Huế diễn lại 12 giây lấy đi gần 800 triệu đồng

Tâm đã thao tác lại việc cướp số tiền gần 800 triệu đồng và tẩu thoát khi nhân viên bảo vệ chưa kịp phản ứng.

Chiều 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ cướp Ngân hàng BIDV chi nhánh Thành nội Huế xảy ra ngày 6/12/2016.

Tâm ra tay khống chế nhân viên ngân hàng. Ảnh: Trần Hồng.

Nghi phạm Nguyễn Hoàng Tâm (30 tuổi, quê xã Đắk Min, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Lắk) đã bình tĩnh thực hiện lại các thao tác cướp số tiền 725 triệu đồng.

Nguyễn Hoàng Tâm bịt mặt, đội mũ bảo hiểm, xông vào phòng giao dịch mà không có lực lượng bảo vệ ngăn chặn. Tên cướp chĩa súng hơi gas đạn bi bắn liên tiếp 4 phát, khống chế các nhân viên, gạt số tiền lớn vào ba lô chỉ trong 12 giây rồi lên xe máy tẩu thoát.

Tâm gây án đúng thời điểm kiểm quỹ cuối ngày, nhiều cọc tiền được để trên mặt bàn giao dịch, không có hệ thống kính bảo vệ cao qua đầu; ngoài đường rất đông người qua lại.

Khám xét nhà Tâm và nhà bố vợ ở huyện Phú Vang, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thu một khẩu súng gas bắn bi, một băng đạn bi, 2 xấp tiền, cùng chiếc balô màu đen.Sau 12 ngày lẩn trốn, Tâm bị bắt tại ngôi nhà vợ chồng anh ta thuê ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai một tuần trước khi gây án có đặt mua súng bắn bi trên mạng với giá 7,5 triệu đồng, súng được gửi từ TP HCM ra Đà Nẵng bằng xe khách. Trưa ngày 5/12, Tâm ra Huế mua lại chiếc Attila biển số 52Z5 - 3962. Ngày 6/12, Tâm ra lại Huế và tìm mua mũ bảo hiểm, khẩu trang y tế, găng tay bằng len , chạy xe thám thính nhiều vòng trước khi thực hiện vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng BIDV.

Nguyễn Hoàng Tâm lên xe tẩu thoát. Ảnh: Trần Hồng.

Thực hiện xong vụ cướp vào chiều tối cùng ngày, Tâm bỏ lại xe máy ở chợ Đông Ba và bắt taxi về nhà bố mẹ vợ giấu súng, sau đó mang tiền vào Đà Nẵng trả nợ cá độ bóng đá.

Nghi can này khai khi cướp ngân hàng thu được món tiền lớn chỉ là do may mắn. Theo nhiều người hàng xóm, vợ chồng Tâm mở tiệm làm tóc, anh ta ít nói, không nhậu nhẹt, cư xử nhã nhặn...

