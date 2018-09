Kẻ cướp ngân hàng ở Huế: 'Chỉ là ăn may'

Tâm khai túng tiền nên mua súng đi cướp ngân hàng, việc lấy được hơn 700 triệu đồng và trốn thoát thành công là do 'ăn may'.

Tối 18/12, nhiều người dân trên đường Thanh Khê 6 (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) không ngớt bàn tán về việc người thuê trọ ở đây - Nguyễn Hoài Tâm (29 tuổi, quê Đăk Nông) - bị cảnh sát bắt vì hành vi cầm súng đe dọa, cướp 725 triệu đồng tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ở Huế.

Lời khai của kẻ cướp chi nhánh Ngân hàng BIDV ở Huế

Chủ nhà cho biết Tâm cùng vợ và con trai hơn 2 tuổi thuê nhà từ đầu năm. Hàng ngày, vợ mở tiệm tóc khá lớn tại nhà, còn Tâm không có nghề nghiệp ổn định. "Anh ta hiền lành, ít nói, sống hòa đồng, gần đây thường xuyên ở nhà".

Một người đàn ông bán bánh mì đối diện nhà Tâm cho biết ít khi thấy anh ta nhậu nhẹt ở nhà hay ở khu vực xung quanh. "Nó có chơi bời hay không thì tôi không biết, nhưng khi biết gây ra vụ cướp tôi rất bất ngờ", ông nói.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổ trưởng dân phố, cho biết có lần đi quyên góp các khoản ủng hộ thấy Tâm nhiệt tình đóng góp. "Gần đây vợ chồng Tâm không có biểu hiện bất thường, ngoài việc mở một cửa hàng bán thực phẩm chức năng chăm sóc sức khoẻ ở chợ Cồn, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Tôi rất bất ngờ khi biết Tâm phạm tội", ông Hùng nói.

Được công an mời đến chứng kiến việc khám xét nhà và đọc lệnh bắt giữ Tâm, ông Hùng cho biết nghi can này khá bình thản "Khi lấy lời khai ban đầu, anh ta không nói nhiều, chỉ gật đầu mỗi khi công an hỏi", ông Hùng nói.

Vị tổ trưởng dân phố cho biết thấy công an khi khám nhà đã tìm ra bộ quần áo Tâm mặc lúc gây án, tuy nhiên ông không trông thấy thu giữ tiền.

Công an đọc lệnh bắt Tâm. Ảnh: Trần Hồng.

Khám xét tại nơi ở của Tâm và nhà người quen của Tâm ở xã Vinh An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) lực lượng chức năng công bố đã thu nhiều tang vật, trong đó có khẩu súng bắn đạn bi sử dụng trong vụ cướp.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai cần tiền tiêu xài nên mua chiếc xe máy cũ qua mạng, đi thăm dò để cướp ngân hàng. 17h ngày 6/12 chuẩn bị súng bắn bi, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, đeo găng tay anh ta đi vào chi nhánh Ngân hàng BIDV tại số 29 Mai Thúc Loan (phường Thuận Thành, thành phố Huế). Dùng súng khống chế các nhân viên và bảo vệ, Tâm lấy đi 725 triệu đồng, lái xe Attila phóng bỏ chạy.

Khi bị một người dân đuổi theo, nghi can đã bắn trả để tẩu thoát. Bỏ lại xe máy tại chợ Đông Ba, Tâm bắt xe taxi về nhà người quen ở xã Vinh An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) và về Đà Nẵng.

Tâm thừa nhận thực hiện trót lọt vụ cướp "chỉ là ăn may".

Nghi can Tâm khi bị bắt. Ảnh: T.H.

Theo đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế: "Với sự nỗ lực của nhiều lực lượng, chúng tôi đã phá được vụ án này nhưng công đầu tiên để phá vụ án này thuộc về người dân khi cung cấp nhiều thông tin hữu ích".

Dự kiến hôm nay, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ họp báo về vụ cướp ngân hàng này.

Theo VnExpress