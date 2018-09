Kẻ cuồng dâm giết người không để lại dấu vết

Sau khi cưỡng hiếp rồi giết một thiếu nữ, Duy dùng tên giả lẩn trốn và tiếp tục lừa tình nhiều phụ nữ khác trước khi bị bắt.

Đầu tháng 5, các trinh sát Công an huyện Chư Pưh, Gia Lai đã bắt được Nguyễn Văn Duy (25 tuổi, trú xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh) nghi can cuồng dâm, sát hại người rồi giấu xác. Công an huyện Chư Pưh cho biết, sau khi gây ra tội ác kinh hoàng, Duy đã dùng tên giả, lẩn trốn khắp nơi. Trong những ngày tháng trôi dạt, gã còn lừa tình được nhiều phụ nữ khác.

Thời điểm xảy ra vụ án mạng vào cuối tháng 1 vừa qua, nhiều người dân kinh hãi khi phát hiện thi thể một phụ nữ đang phân hủy trong rẫy cà phê nhà ông Y Húc ở xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh. Theo các trinh sát tham gia phá án thì dấu vết để lại hiện trường hầu như không có gì rõ ràng. Thân thể nạn nhân đang phân hủy mạnh, không nhận dạng được.

Tổ chức điều tra, các trinh sát nắm được thông tin trước khi xảy ra vụ án mạng, nhiều người dân trong xã thấy có hai thanh niên lạ mặt là anh Nguyễn Văn Linh và một thiếu nữ quê ở Cam Lộ, Quảng Trị đến địa phương chơi và tụ tập cùng nhiều thanh niên tổ chức ăn nhậu.

Một tổ công tác đã đến Cam Lộ tìm gặp Nguyễn Văn Linh thì được Linh cho biết người thiếu nữ đi cùng lên Chư Pưh thăm người thân là Lê Thị Thùy. Sau cuộc nhậu với các thanh niên địa phương thì Thùy nói đi chơi riêng với người mới quen. Lúc đầu, Linh không cho Thùy đi nhưng rồi cho rằng đó là quyền riêng tư của Thùy nên Linh không ngăn cản nữa. Sau đó Linh không liên lạc được với Thùy. Hỏi thăm nhiều người, tìm nhiều nơi nhưng cũng không thấy Thùy đâu, Linh liền trở về báo với gia đình của Lê Thị Thùy. Gia đình Thùy tổ chức tìm khắp nơi nhưng không phát hiện tung tích gì.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu tóc người thân của Thùy để xét nghiệm ADN thì hoàn toàn trùng khớp với ADN trên thi thể nạn nhận. Nhận xác con trong tình trạng không nguyên vẹn, gia đình Thùy rơi vào tận cùng đau đớn.

Sau khi xác định được danh tính nạn nhân, các trinh sát tiếp tục khoanh vùng, sàng lọc kẻ tình nghi thì thấy hầu như Thùy không quen nhiều người ở Chư Pưh. 5 người là các thanh niên địa phương tham gia cuộc nhậu hôm ấy đều có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm và khẳng định chỉ nhậu xong rồi về chứ không rủ Thùy đi chơi. Chỉ còn tên duy nhất là Nguyễn Văn Duy đã đi khỏi địa phương.

Để ngụy trang cho cuộc chạy trốn của mình, trước khi đi Duy thông báo với bạn bè và người thân là đi làm công nhân ở TP HCM. Duy còn đưa ra một tờ thông báo tuyển dụng của một công ty ở TP HCM cho mọi người xem. Vào TP HCM, Duy bán chiếc dây chuyền cướp được của chị Thùy để mua một chứng minh nhân dân giả mang tên Lê Ngọc Đô Ni.

Ngay khi đặt chân đến TP HCM giả danh là công nhân kỹ thuật, Duy đã làm quen với chị Trần Thị Hoài và liên tục “đào mỏ” chị này. Lợi dụng tình cảm chị Hoài một thời gian, linh cảm lực lượng công an đang truy bắt mình gắt gao, Duy liền trôi dạt khắp các tỉnh, thành phố ở khu vực Đông Nam bộ, không ở một nơi nào cố định. Khi tổ trinh sát điều tra ra tung tích của Duy thì gã đã nhanh chân tẩu thoát lên Bình Dương, rồi lên Tây Ninh.

Miệt mài phối hợp với công an các địa phương truy bắt, đến đầu tháng 5, các trinh sát Công an huyện Chư Pưh đã làm rõ thêm nhiều mối quan hệ của Duy và nắm được tên này còn có vài người quen ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, Đắk Nông. Bí mật về xã Quảng Sơn, qua đối chiếu hình ảnh và các thông tin thu thập, tổ công tác xác định được kẻ mang tên Đô Ni vừa đến Quảng Sơn xin làm rẫy cà phê chính là Nguyễn Văn Duy.

Ngay khi Duy từ rẫy cà phê của người quen về, các trinh sát Công an huyện Chư Pưh đã ập vào bắt giữ. Trước những chứng cứ rõ ràng, lập luận sắc bén mà các trinh sát đưa ra, Nguyễn Văn Duy đã phải cúi đầu nhận tội. Duy còn cho biết, trong những ngày tháng trôi dạt lẩn trốn, gã còn lừa tình được nhiều phụ nữ khác.

Theo khai nhận của Duy cũng như thông tin của cơ quan điều tra, sau cuộc nhậu chiều 7/1, Duy đã tán tỉnh Thùy. Sinh ra trong một gia đình khá giả nên Duy nổi tiếng ăn chơi. Hắn thường xuyên sử dụng ma túy “đá” và liên tục xuất hiện trong các vũ trường. Lúc đầu Duy rủ Thùy đi vũ trường nhưng Thùy ngại, nhất quyết không đi. Sau đó Duy quay sang rủ Thùy đi dạo mát quanh các rẫy cà phê. Thấy Duy nhiệt tình và cũng sắp phải xa Gia Lai để trở về Cam Lộ nên Thùy đồng ý đi dạo với Duy.

Sau khi đưa Thùy đến một chiếc chòi trong rẫy cà phê vắng người qua lại thì Duy lấy ma túy “đá” ra sử dụng. Vừa “chơi”, Duy vừa rủ rê chị Thùy cùng dùng nhưng Thùy từ chối. Sau khi dùng ma túy, trời lại mát mẻ, nhá nhem tối nên Duy nói muốn quan hệ tình dục với Thùy. Thùy không đồng ý liền bị Duy lột và xé rách hết quần áo, sau đó thực hiện hành vi đồi bại. Khi Thùy chưa kịp hoàn hồn thì Duy muốn quan hệ tiếp lần hai, Thùy nhất quyết cự tuyệt liền bị Duy tát nhiều cái sau đó dùng chính quần áo của Thùy để xiết cổ Thùy cho đến chết.

Sau khi sát hại Thùy, Duy lấy chiếc dây chuyền vàng cất vào túi quần rồi tìm một chỗ đất trống, kiếm chiếc xẻng đào hố để chôn vùi xác Thùy. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Duy cũng thừa nhận, lúc đầu cũng có tình cảm với Thùy nên mới tán tỉnh vì Thùy là một thiếu nữ đẹp, gây ấn tượng ngay từ những lần đầu gặp. Nhưng sau khi cưỡng hiếp Thùy, vừa phê ma túy “đá” lại vừa thấy chiếc dây chuyền vàng ở cổ Thùy nên Duy mới nảy ý định giết người cướp của.

Theo An Ninh Thủ Đô

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi.