Kate quỳ gối chăm sóc con khi dự ngày hội gia đình

Công nương Catherine ăn mặc đơn giản, tận dụng tối đa thời gian chơi cùng hai con khi tới dự sự kiện có nhiều hoạt động giải trí cho trẻ.

Kate quỳ xuống chăm sóc George trong khi Charlotte cầm kem ăn. Ảnh: Jack Schmollmann.

Cuối tuần qua, Công nương Kate tận hưởng ngày hội gia đình cùng Hoàng tử George và Công chúa Charlotte tại trang trại Houghton Horse Trails ở Norfolk, The Sun đưa tin. Kate trông rạng rỡ và thon gọn không lâu sau khi sinh Hoàng tử Louis. Cô mặc chiếc váy in hoa của Zara có giá 40 bảng Anh (1,2 triệu đồng), đeo chiếc túi màu xanh navy của Little Makes Big.

Ba mẹ con trông giống các gia đình bình thường khác khi Kate quỳ gối chăm con trai tại sự kiện. Đây là lần đầu tiên cả ba được trông thấy kể từ sau đám cưới của Hoàng tử Harry và cô dâu Meghan tại lâu đài Windsor hôm 19/5.

Con thứ ba của Kate và William không có mặt tại ngày hội gia đình. Vì vậy, Kate tận dụng tối đa thời gian vui chơi bên hai con lớn, George (4 tuổi) và Charlotte (3 tuổi).

George leo lên xe cứu thương để tham quan. Ảnh: Jack Schmollmann.

George mặc áo polo màu xanh lá và quần short màu be, chân mang giày của thương hiệu Trotters giá 26 bảng Anh (gần 800.000 đồng), trong khi Charlotte diện váy hoa nhí hồng, giày hồng cùng hãng giày của anh trai và cầm kem ốc quế.

Hoàng tử nhỏ dường như có sở thích giống bố William khi được trông thấy trèo lên xe cứu thương để khám phá. Công tước xứ Cambridge từng làm phi công cho Dịch vụ trực thăng cứu hộ East Anglia của Anh trước khi dành toàn bộ thời gian để thực hiện nhiệm vụ hoàng gia.

Kate và các con hòa vào các gia đình bình thường khác tại lễ hội. Ảnh: Jack Schmollmann.

Trang trại trải nghiệm cưỡi ngựa Houghton là điểm đến yêu thích của gia đình William và Kate. Họ cũng từng đến đây trong một vài sự kiện trước đó. Ngày hội gia đình năm nay ở Houghton Horse Trails diễn ra trong ba ngày gồm nhiều hoạt động giải trí dành cho trẻ em.