Kate có thể phải kích đẻ vì đã quá ngày dự sinh

Các bác sĩ có thể sẽ phải dùng biện pháp kích đẻ cho Kate do nhiều khả năng đứa bé mà cô đang mang đã quá 4 ngày so với dự kiến sinh.

Vợ chồng Kate - William đang chờ đợi đứa con thứ hai chào đời. Ảnh: PA

Một số nguồn tin từ Chính phủ nói với Telegraph rằng họ từng được thông báo đứa con thứ hai của vợ chồng hoàng tử William dự kiến chào đời từ hôm 23/4.

Nếu thông tin trên là đúng, rất có thể các bác sĩ tại khoa sản tư nhân thuộc bệnh viện St Mary's ở Paddington, nơi Kate sẽ lâm bồn, có thể đã bàn tới khả năng kích đẻ cho cô trong tuần này.

Thông thường thai phụ sẽ sinh con sau 2 tuần hoặc sớm hơn sau khi được kích đẻ.

Hiện tại, công nương Anh vẫn ở trong điện Kensington chờ tới lúc được đưa tới bệnh viện ngay khi có dấu hiệu chuyển dạ. Hai năm trước, Hoàng tử George cũng chào đời muộn hơn 3 ngày so với dự sinh.

Chỉ có khoảng 3% tỷ lệ trẻ sinh ra đúng ngày dự kiến và khoảng gần 70% trẻ chào đời muộn hơn. Đối với những thai phụ sinh con lần hai, hai phần ba trong số những đứa trẻ này sẽ được sinh ra sớm hơn ngày dự sinh.

Pat O'Brien, bác sĩ tư vấn đồng thời là đại diện của Đại học Sản phụ khoa Hoàng gia, cho biết kích đẻ là một biện pháp an toàn trong việc thúc đẩy sinh con, thường được áp dụng khi thai phụ trở nên lo lắng, bất an do quá ngày dự sinh.

"Bác sĩ tư vấn riêng sẽ quyết định việc kích đẻ có phù hợp hay không. Thông thường với những phụ nữ từng sinh nở, họ thường thấy thoải mái hơn sau khi được kích đẻ do biện pháp này không gây nguy hiểm gì", Mirror dẫn lời ông O'Brien nói.

Hiện tại, các công ty cá cược Anh cho rằng nhiều khả năng em bé thứ hai của Kate và William sẽ chào đời đúng ngày kỷ niệm đám cưới của họ vào 29/4 này. Trong khi đó, số tiền lớn nhất từ trước tới nay để cược rằng đứa trẻ thứ hai mang giới tính nữ là 10.000 bảng Anh (hơn 15.000 USD).

Hướng Dương