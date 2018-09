Kate bụng bầu cùng chồng đi thăm New York

Cặp vợ chồng hoàng gia Anh hôm qua lần đầu tiên tới New York, trong chuyến thăm kéo dài hai ngày của họ tại Mỹ.

Kate mặc áo khoác bầu, để lộ bụng bầu đang ở tháng thứ 5. Ảnh: Hello Magazine

Hello Magazine cho hay Hoàng tử William và Công nương Kate đặt chân tới New York vào khoảng 4h30 hôm qua theo giờ địa phương.

Vài tiếng trước khi cặp vợ chồng hoàng gia xuất hiện, người hâm mộ đã tập trung bên ngoài Khách sạn Carlyle, nơi ở của họ trong chuyến thăm này. Một số người còn lái xe hơn 3.000 km tới New York để chào đón vợ chồng hoàng tử Anh.

Công nương xứ Cambridge xuất hiện trong chiếc áo khoác màu nâu sẫm của thương hiệu thời trang bầu Seraphine. Cả hai cùng nhau chụp ảnh trước khi được giám đốc khách sạn chào đón và mời vào bên trong.

Khách sạn Carlyle cũng từng là nơi Công nương Diana quá cố nghỉ ngơi khi đến thăm New York, vì thế quản lý khách sạn đặc biệt đề cao sự quan trọng của chuyến thăm này.

Người hâm mộ chờ đợi bên ngoài khách sạn Carlyle để được nhìn thấy cặp vợ chồng hoàng gia. Ảnh: CBC

"Tất cả mọi người đều nói về họ", HELLO! US dẫn lời Emily Smith của trang tin Page Six nói. "Họ muốn đưa tin về tất cả các chi tiết của cặp vợ chồng hoàng gia, chẳng hạn như họ ăn gì, đi những đâu, công nương Kate mặc gì".

Trong ngày hôm nay, Hoàng tử William sẽ có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng. Sau đó, cặp vợ chồng sẽ tới xem trận đấu bóng rổ NBA giữa hai đội Brooklyn Nets và Cleveland Cavaliers.

Công nương Kate hiện mang thai em bé thứ hai ở tháng thứ 5. Theo dự kiến, đứa trẻ sẽ chào đời vào tháng 4 năm sau. Tuy nhiên, đến nay giới tính của bé vẫn chưa được tiết lộ.

Hướng Dương