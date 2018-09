Kate bị gió thổi tốc váy giống hệt Marilyn Monroe

Biểu tượng thời trang nước Anh khiến nhiều người liên tưởng tới Marilyn Monroe khi bối rối giữ váy lúc gặp một cơn gió mạnh.

Chiếc váy trắng của Kate bị gió thổi bay. Ảnh: Rex/PA

Theo Daily Star, sự cố với chiếc váy xòe trắng xảy ra khi vợ chồng William - Kate đến thăm đài tưởng niệm chiến tranh India Gate trong ngày thứ hai của chuyến công du tới đất nước Ấn Độ. Đây là nơi chôn cất của 70.000 chiến sĩ Ấn Độ, những người đã hy sinh trong lúc chiến đấu cho Quân đội Anh trong Thế chiến I.

Lúc cơn gió mạnh thổi qua, chiếc váy của nhà thiết kế thời trang Emilia Wickstead bị tốc lên, khiến bà mẹ hai con nước Anh luống cuống dùng tay giữ chặt. Trong ngày, Kate vài lần nữa rơi vào cảnh bối rối khi những cơn gió tiếp tục "tấn công", hất tung tóc cô từ sau ra trước.

Cảnh tượng này khiến nhiều người liên tưởng tới hình ảnh của nữ diễn viên nổi tiếng Marilyn Monroe, người có bức ảnh tốc váy trong bộ phim "The Seven Year Itch", sản xuất năm 1955. Nữ diễn viên trẻ khi đó cũng mặc một chiếc váy màu trắng, đứng ở sân tàu điện ngầm tại New York, Mỹ.

Khoảnh khắc "tốc váy" nổi tiếng của "biểu tượng sex thế kỷ 20" Marilyn Monroe.

Đây không phải lần đầu tiên Kate gặp sự cố với những cơn gió mạnh. Tháng 9/2012, khi vợ chồng hoàng tử Anh quá cảnh tại sân bay Brisbane, Australia, trước khi lên chuyến bay cuối cùng về Anh, một cơn gió mạnh thổi qua cũng khiến chiếc váy hè mềm mại của cô tốc ngược lên. Dù hơi bối rối song nàng công nương nước Anh nhanh chóng đưa cả hai tay ra phía sau giữ chặt, ngăn không cho cơn gió tiếp tục "trêu đùa" thêm lần nữa.

Hướng Dương