Ít nhất ba sai sót chuyên môn liên quan vụ 'nữ sinh mất chân'

Sở Y tế Đăk Lăk vừa có kết luận, chỉ ra các nguyên nhân khiến nữ sinh Lê Thị Hà Vi - người đến điều trị sau tai nạn ở chân bị hoại tử chân phải cắt bỏ. Theo Hội đồng chuyên môn của Sở, bác sĩ Y Tâm, Bệnh viện Cư Kuin - người trực tiếp điều trị và chỉ định bó bột cho bé Vi - đã chữa bệnh không đúng chuyên môn bởi bác sĩ này vốn có chứng chỉ nội khoa chứ không phải ngoại khoa. Sở còn cho biết, ông Y Tâm và êkíp đã không theo dõi diễn biến bệnh lý của bệnh nhân sau khi bó bột khiến không phát hiện chân của người bệnh diễn tiến xấu dẫn đến hoại tử.

Hà Vi bị mất chân phải do phần chân băng bột bị hoại tử.Ảnh: Thiên Chương

Ngoài bác sĩ Y Tâm, bác sĩ Trịnh Đức Lam là phẫu thuật viên chính cho bệnh nhân nhưng biên bản hội chẩn không có tên ông này. Ông Lam khám cho bệnh nhân tại phòng mổ, phát hiện chân căng cứng nổi phồng nước nhưng đã không đánh giá tiên lượng được tổn thương sâu xa và biến chứng sau gãy.

Ngoài hai bác sĩ trên, về phía lãnh đạo bệnh viện, bác sĩ Lê Quang Nghĩa trực lãnh đạo hội chẩn cùng bác sĩ điều trị nhưng không nắm về chuyên môn để chỉ đạo xử lý.

Hội đồng chuyên môn cũng xác định bệnh lý của Hà Vi là trường hợp khó, vượt quá khả năng chẩn đoán của bệnh viện tuyến huyện còn yếu và thiếu nhân lực. Từ kết luận của hội đồng chuyên môn, Sở Y tế Đăk Lăk yêu cầu lãnh đạo bệnh viện Cư Kuin kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân và tập thể, xem xét xử lý theo phạm vi trách nhiệm và kiến nghị phạt tiền theo quy định pháp luật.

Hai tháng sau khi được các bác sĩ cho xuất viện, Hà Vi trở về quê để đến trường tiếp tục học văn hóa. Bố Vi cho biết sức khỏe của nữ sinh hoàn toàn bình thường nhưng thi thoảng chân vẫn còn đau. Hiện Vi đang tập đi với chân giả nhưng vẫn phải còn dùng nạng. Theo các bác sĩ, phải mất nhiều tháng tập luyện, bệnh nhân mới có thể đi mà không cần nạng.

Ngày 6/3, Lê Thị Hà Vi, nữ sinh lớp 10 Trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin (Đăk Lăk) bị tai nạn giao thông và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin trong tình trạng chân phải bị đau. Bác sĩ của bệnh viện chẩn đoán gãy xương nên cho bó bột. Sau khi bó, bệnh nhân than đau nhưng bác sĩ giải thích cần bó để cố định xương.

Đến ngày 8/3, do thấy con quá đau đớn và các ngón chân sưng to, phụ huynh yêu cầu các bác sĩ tháo bột thì phát hiện chân đã bầm tím, nổi nhiều bóng nước. Hà Vi tiếp tục kêu đau đớn và chân mất cảm giác tuy nhiên đến ngày 11/3, gia đình mới thuyết phục được bác sĩ cho chuyển viện. Tại bệnh viện tỉnh, chân phải của Vi được xác định bị tắc mạch máu nên chuyển lên tuyến trên. Một ngày sau đó, Hà Vi được các sĩ cắt bỏ đến trên gối chân phải do hoại tử.

