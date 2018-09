In áo, huy hiệu có hình Đại tướng

Hai cháu nội của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (con trai ông Võ Điện Biên) chụp ảnh cùng những chiếc áo đầu tiên.

Một hội nhóm từ thiện đang nhận được nhiều ủng hộ của cộng đồng với dự án in hình Đại tướng lên áo phông và huy hiệu để phát cho người dân. Ý tưởng ban đầu của nhóm chỉ là in áo cho các thành viên và tặng cho người nhà gia đình Đại tướng. Áo và huy hiệu in hình Đại tướng đang cười và câu nói nổi tiếng của ông "Nếu không có chiến tranh, tôi là một thầy giáo". "Mẫu huy hiệu và áo đã được gia đình Đại tướng chấp nhận, sử dụng", một thành viên nhóm cho biết.

Hai cháu nội của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (con trai ông Võ Điện Biên) chụp ảnh cùng những chiếc áo đầu tiên.

Tuy nhiên, nhu cầu lớn sau đó khiến nhóm cảm thấy cần phải nhân rộng mô hình để tặng cho các cựu chiến binh, quân nhân, người cao tuổi.... đến viếng Đại tướng. Lúc đầu nhóm dự định sẽ kêu gọi quyên góp của xã hội bằng cách kêu gọi mọi người ủng hộ tiền qua tài khoản.

Tuy nhiên, nhiều người đã nhận tài trợ cho chương trình nên nhóm đóng lại tài khoản huy động. Thông tin từ nhóm cho biết họ sẽ in 4.000 huy hiệu và vài chục nghìn áo. Chi phí làm ra mỗi huy hiệu là 20.000 đồng và 100.000 đồng mỗi chiếc áo.

Những chiếc áo đầu tiên đã in xong và được đem tặng cho con cháu trong gia đình Đại tướng. Những lô hàng tiếp theo đang được gấp rút sản xuất để phát miễn phí cho những quân nhân, người già, cựu chiến binh... đến viếng Đại tướng trong những ngày tới.

Chia sẻ thêm về lý do chọn câu nói để in hình lên áo, một thành viên của nhóm cho biết: "Câu nói của Đại tướng cho thấy tính nhân văn và con người của ông giản dị. Ông vốn không phải là tướng hay quân nhân nhưng vì chiến tranh nên phải rời giảng đường".

Anh Đức - Anh Quân