Hướng kê bàn làm việc cho quái số 3 và 4

Trong năm nay, người có quái số 3 và 4 đều không nên ngồi hướng Đông và Đông Nam để tránh gặp những điều không may mắn.

Chọn hướng kê bàn cho quái số 3 trong năm 2014

Năm nay, tuy không có những lựa chọn hoàn hảo nhưng hướng Sinh khí (Nam) và Thiên Y (Bắc) của người có quái số 3 đều là những hướng tốt có thể chọn nhưng tránh dùng hướng Đông và Đông Nam.

Các hướng nên chọn

- So với nhóm Đông tứ mệnh, bạn là người may mắn nhất khi hướng Sinh khí (hướng Nam)được Bát Bạch #8 chiếu trong năm nay. Đây là ngôi sao may mắn nhất trong tất cả các sao, mang lại tiền của, thành công và hạnh phúc. Để gia tăng vận may, hãy kê bàn làm việc và đầu giường ngủ hướng về Nam. Chọn hướng này khi ngồi trao đổi với đối tác, ký hợp đồng quan trọng… Hành Thổ của Bát Bạch gia tăng đáng kể bởi hành Hỏa của cung Nam, vì vậy năm nay hướng này sẽ giúp bạn gặt hái nhiều thành công và tài lộc.

Trong năm 2014, Thái Tuế đóng ở Nam 2 (172,5 độ - 187,5 độ), vì vậy để tránh phạm phải điều tối kỵ trong phong thủy là đối đầu với vị thần này, tuyệt đối không nên nhìn về Nam 2 (172,5 độ - 187,5 độ) mà nên chọn Nam 1(157,5 độ - 172,5 độ) và Nam 3 (187,5 độ - 202,5 độ). Còn một điều cần lưu ý nữa là khi nhìn về Nam, bạn sẽ quay lưng lại với Tam Sát ở phương Bắc, kéo theo nguy cơ bị tai họa tấn công bất ngờ từ sau lưng.

- Hướng Bắc được sao Thịnh vượng tương lai #9 viếng thăm. Ngôi sao này mang lại của cải và sự thăng tiến trong sự nghiệp, giúp các công việc thực hiện tại thời điểm hiện tại mang lại thành công trong tương lai. Tuy nhiên, năm nay cung Bắc lại chịu ảnh hưởng xấu của Tuế Phá và Tam Sát, khiến hướng này trở nên kém may mắn hơn. Dù sao đây cũng là một lựa chọn tốt cho người có quái số 3.

Bắc là hướng Thiên y của bạn, ngồi nhìn về hướng này hay kê đầu giường ngủ theo hướng này sẽ giúp cải thiện sức khỏe.

Các hướng nên tránh

- Đông là hướng Phục vị của bạn nhưng lại bị ảnh hưởng xấu từ Nhị Hắc (#2), ngôi sao bệnh tật, vì vậy ngồi nhìn lâu về hướng Đông hay kê đầu giường theo hướng này có thể khiến bạn ốm đau, gây trì hoãn hoặc cản trở thành công. Rất may là khi bay vào cung Đông thuộc hành Mộc, năng lượng thù địch của Nhị Hắc (hành Thổ) đã bị giảm phần nào.

Đây là hướng may mắn của người con trai cả trong gia đình. Trường hợp không có lựa chọn nào khác, những người này có thể ngồi hướng về phía Đông nhưng nên giữ cho cung Đông của nhà ở hoặc nơi làm việc được yên tĩnh. Tăng cường mặc đồ màu trắng hay màu ghi, bày Hồ Lô kim loại, biểu tượng Dược Sư Phật hay nhiều đồ kim loại ở cung Đông để giảm bớt năng lượng bệnh tật.

- Đông Nam năm nay bị ảnh hưởng xấu của Tam Bích (#3). Ngôi sao này mang lại xung đột, hiểu nhầm, kiện tụng. Sao số 3 đặc biệt mạnh trong năm nay khi hành Mộc của nó được củng cố bởi hành Mộc của cung Đông Nam. Đây lại là hướng Diên niên (tình yêu và gia đình) của bạn, vì vậy các mối quan hệ xã hội và tình cảm của người có quái số 3 có thể bị tổn hại nhiều trong năm nay.

Nếu có thể thì cố gắng tránh dùng hướng này. Nếu không có lựa chọn khác thì nên áp dụng các biện pháp hóa giải sao Tam Bích (dùng các đồ vật màu đỏ như thảm, rèm, tranh treo tường màu đỏ, tím, da cam hay bật một ngọn đèn đỏ ở cung Đông Nam của ngôi nhà, căn phòng bạn dùng).

Chọn hướng kê bàn cho quái số 4 trong năm 2014

Người có quái số là 4 nên chọn hướng Bắc và hướng Nam để kê bàn hay kê đầu giường, cố gắng tránh dùng hướng Đông và Đông Nam trong năm nay.

Các hướng nên chọn:

- Bắc là hướng Sinh Khí của bạn, đồng thời cũng là nơi Cửu Tử # 9 (sao thịnh vượng tương lai) viếng thăm, mang lại nhiều may mắn và thành công. Để gia tăng vận may, hãy kê bàn làm việc và đầu giường ngủ hướng về Bắc. Chọn hướng này khi ngồi trao đổi với đối tác, ký hợp đồng quan trọng. Dù chịu ảnh hưởng xấu của Tuế Phá và Tam Sát nhưng hướng này vẫn tốt cho người quái số 4.

- Nam là hướng Thiên Y của bạn, đồng thời cũng là nơi Bát Bạch #8 (sao may mắn) chiếu trong năm nay, mang lại tiền của và thành công.

Cũng giống như quái số 3, bạn tuyệt đối không nên nhìn về Nam 2 mà nên chọn Nam 1 và Nam 3. Ngồi nhìn hay kê đầu giường ngủ theo hướng này sẽ giúp cải thiện sức khỏe của bạn, tạo dựng nền tảng cho thành công trong tương lai.

Các hướng cần tránh:

- Đông là hướng Diên niên của bạn nhưng lại bị ảnh hưởng xấu từ Nhị Hắc (#2), ngôi sao bệnh tật, vì vậy ngồi nhìn lâu về hướng Đông hay kê đầu giường theo hướng này sẽ mang lại những điều không may mắn.

Cũng giống như quái số 3, đây là hướng may mắn của người con trai cả trong gia đình nên nếu không thể lựa chọn, bạn có thể ngồi hướng này nhưng phải giữ cho khu vực này yên tĩnh và bày nhiều đồ kim loại để giảm bớt bệnh tật.

- Đông Nam là hướng Phục vị của bạn, nhưng năm nay hướng này bị ảnh hưởng xấu của Tam Bích (#3) nên cũng phải tránh dùng hướng này. Cũng giống như quái số 3, bạn có thể hóa giải sao Tam Bích bằng cách dùng màu đỏ, tím, da cam hay bật ngọn đèn đỏ ở cung này.

Xác định hướng theo độ chia trên la bàn:

Hùng Sơn