'Hung thủ thấy thương bé Na nên không giết hại'

Sau khi giết 6 người, Dương có xuống tầng một lấy quần áo của ông Mỹ thì bé Na khóc. Dương đã dỗ cháu bé ngủ tiếp.

13h30 hôm nay, thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương chủ trì buổi họp báo công bố các thông tin liên quan đến vụ bắt Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến - hai nghi can vụ thảm sát 6 người trong biệt thự ở Bình Phước.

"Với tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai nhận tội của các nghi can, cơ quan điều tra có đủ căn cứ khẳng định Dương và Tiến đã gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng", đại diện Bộ Công an nêu.

Trả lời câu hỏi về việc có hay không những đồng phạm khác, Thứ trưởng Vương cho biết: "Đến giờ phút này chúng tôi khẳng định chỉ có hai hung thủ". Theo ông, toàn bộ lời khai của 2 nghi can phù hợp với thời gian, diễn biến vụ án - từ hơn 2h sáng đến hơn 5h. Ngoài ra, hung khí gây án là 2 con dao dính máu, tài sản bị cướp đều được thu giữ. "Tang vật thu được có cả quần của ông Mỹ mà hung thủ mặc trước khi trốn chạy", thứ trưởng Vương nói.

Cơ quan điều tra tổ chức họp báo.

Theo ông Vương, chưa nói được hung thủ ra tay chuyên nghiệp hay không, chỉ có thể khẳng định đây là 2 tên giết người. "Những lời khai của chúng thể hiện rõ việc thất tình của Dương dẫn đến bàn nhau đi cướp. So với vụ án của Lê Văn Luyện thì động cơ, mục đích hai vụ này khác nhau. Luyện từ trộm chuyển sang cướp, giết khi bị phát hiện", ông Vương nhận định. "Hai hung thủ này chưa có tiền án, tiền sự và không có dấu hiệu nghiện. Trước khi gây án, chúng chỉ uống một ít rượu nhưng không ảnh hưởng đến vần đề thần kinh".

Có mặt trong buổi họp báo, gia đình nạn nhân Lê Văn Mỹ nhiều lần bày tỏ bức xúc trước những thông tin mà cơ quan điều tra cung cấp. "Ra tay tàn ác thế, tại sao hung thủ lại tha cho bé Na", em gái nạn nhân đặt câu hỏi.

Trả lời gia đình nạn nhân, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho hay, thời điểm các nghi can gây án, gia đình ông Mỹ có 7 người đang ngủ say. Sau khi giết 6 người, Dương có xuống tầng một lấy quần áo của ông Mỹ thì bé Na khóc. Dương đã dỗ cháu bé ngủ tiếp. "Hung thủ khai do thấy thương bé nên không giết hại. Khi lấy lời khai, Dương cũng tỏ ra ăn năn, hối hận trước hành vi tàn ác của mình", ông Tiến nói.

Cũng theo ông Tiến, căn cứ vào dấu vết hiện trường, lực lượng chức năng khẳng định những người thiệt mạng là do "bị đâm chứ không phải là cắt cổ". Trong đó, Dương là kẻ xuống tay tàn ác, còn Tiến đã siết cổ các nạn nhân.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho rằng đã đủ căn cứ khởi tố 2 nghi can về hành vi Giết người, Cướp tài sản và thực hiện lệnh tạm giam. "Trong vụ án này không thể có oan sai, bởi các chứng cứ về vật chất rất rõ ràng. Đến giờ cơ bản chúng tôi đã thu được tất cả tài liệu, chứng cứ, không còn vướng mắc như các vụ án khác", thứ trưởng Vương nói.

Hai nghi phạm Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong khán phòng chật kín người, cơ quan điều tra cho biết, bước đầu, nghi phạm Nguyễn Hải Dương thừa nhận có quan hệ tình cảm với Lê Thị Ánh Linh nhưng bị gia đình Linh ngăn cản. Cô gái chủ động chia tay. Khoảng tháng 4, Dương nảy sinh ý định giết gia đình bạn gái, cướp tài sản để trả thù.

Dương lên kế hoạch mua súng bắn bi giá 6 triệu đồng, súng điện giá 2 triệu đồng, dao dài 30 cm, dao bấm, sim rác, găng tay, khẩu trang bịt mặt... Trưa ngày 6/7, Dương hẹn Tiến uống café, rủ tham gia cướp của một gia đình giàu có và được đồng ý. Biết trước nhà ông Mỹ đều có khóa trong, Dương đã lừa Vỹ (cháu ông Mỹ) là sẽ cho tiền để Vỹ xuống mở cổng.

2h ngày 7/7, Dương và Tiến đi xe máy đến cổng nhà ông Mỹ. Khi Vỹ ra mở cổng, Dương và Tiến đã khống chế thiếu niên này, giết ngay ở sân. Tiếp đó, cả hai đeo khẩu trang leo từ hướng phía sau nhà lên lầu một, bắt trói hai cô gái.

Bộ đôi xuống tầng trệt khống chế vợ chồng ông Mỹ và cháu Quốc Anh (con ông Mỹ), yêu cầu chỉ nơi cất giấu tài sản. Bà Nga bị buộc mở két sắt nhưng không có tiền, chúng lục soát trong phòng lấy hơn 4 triệu và một số USD. Sau đó, chúng trói bà Nga lại, dẫn cháu Quốc Anh sang phòng riêng để tra khảo nhưng không có thông tin nên chúng xuống tay sát hại.

Chúng quay lại phòng ông Mỹ giết vợ chồng ông này. Tiếp tục lên lầu tra khảo hai cô gái về tài sản nhưng không có nên bọn chúng giết họ. Tìm được 5 điện thoại, iPad của các nạn nhân, chúng xuống tầng trệt lấy quần của ông Mỹ thay rồi tẩu thoát.

Khi về đến phòng trọ của Tiến, bọn chúng đã kiểm tra lại tài sản cướp được, cùng những quần áo, phương tiện gây án như dao, súng, giày dép cho vào ba lô, giao cho Tiến giữ. Khi bắt giữ Dương và Tiến, nhà chức trách đã thu giữ toàn bộ tang vật vụ án.

