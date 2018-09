Hung thủ thảm sát 6 người trong biệt thự lúc 4 giờ sáng

Gia đình chủ xưởng gỗ được phát hiện tử vong trên vũng máu tại căn biệt thự nằm bên quốc lộ 13, Bình Phước. Một cháu bé thoát nạn.

Thiếu tá Đào Văn Thêm, Phó phòng Tham mưu - Tổng hợp Công an tỉnh Bình Phước cho biết, công an tỉnh đang tung nhiều lực lượng phối hợp cùng Bộ công an điều tra làm rõ vụ thảm sát 6 người trong căn biệt thự nằm sát quốc lộ 13 (xã Minh Hưng, Chơn Thành).

Hàng chục cảnh sát bao vây, phong tỏa hiện trường án mạng.

Trước đó, khoảng 7h sáng, bà Đoàn Thị Cảm Loan (38 tuổi), giúp việc cho gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi) đến làm thì thấy cửa sau khóa, còn cửa trước khép hờ. Vào trong, bà phát hiện nhiều vết máu. Ông chủ và vợ Nguyễn Thị Ánh Nga (44 tuổi) cùng cậu con trai nằm chết trên nền nhà. Chạy lên lầu, bà Loan thấy con gái ông Mỹ (22 tuổi) và cô cháu 18 tuổi chết ở phòng ngủ.

Công an đến hiện trường đã phát hiện thêm thi thể cháu ông Mỹ (14 tuổi) nằm ở cổng nhà. Tất cả đều bị cứa cổ. "Chỉ duy nhất bé gái 18 tháng tuổi con vợ chồng nạn nhân được người giúp việc tìm thấy khi đang ngủ trong phòng và thoát nạn", thiếu tá Thêm cho biết.

Nam công nhân Dương Ly (quê Sóc trăng) cho biết, khoảng 7h30 đang cùng hàng trăm người làm việc tại xưởng phía sau biệt thự thì hay tin gia đình ông chủ bị giết. "Tôi và nhiều người chạy lên thì thấy ông Mỹ nằm chết trên ghế, bà chủ và cậu con trai nằm dưới sàn, máu vương khắp nơi. Túi xách của bà chủ hay đeo văng dưới nền. Đồ đạc trong nhà không có nhiều xáo trộn", anh Ly nói.

Người thân các nạn nhân.​

Theo ông Thêm, từ những chứng cứ, dấu vết thu thập được, bước đầu cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản. Hung thủ có khả năng ra tay vào thời gian từ 3h30 đến 4h sáng nay. Nhà chức trách chưa xác định được số tài sản bị mất. Hiện trường có nhiều dấu hiệu cho thấy có sự chống cự của các nạn nhân, từ trong nhà ra ngoài sân.

"Cơ quan công an tiến hành khoanh vùng, xác minh những người có biểu hiện nghi vấn, có mối quan hệ với gia đình và mời lên làm việc. Còn thông tin cho rằng có một nghi can đã bị bắt là chưa chính xác", ông Thêm nói.

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện nhiều dấu vết, thu các tang vật liên quan vụ án. Một số camera an ninh trong ngôi nhà cũng được thu giữ, nhưng không có dữ liệu. "Theo thân nhân nạn nhân, trước đó, để sửa chữa một căn nhà phía sau ngôi biệt thự, gia đình đã cắt điện nên hệ thống camera không hoạt động", ông Thêm cho biết.

Căn biệt thự khang trang kín cổng cao tường, đồng thời là công ty chế biến gỗ Quốc Anh nằm tại khu đông dân cư. Người dân địa phương cho biết, ông Lê Văn Mỹ là doanh nhân làm ăn phát đạt, sống rất tốt và không có mâu thuẫn với ai. Gia đình ông có nhiều đóng góp cho địa phương.

Công an khám nghiệm dấu vết tại hiện trường.

15h, một lãnh đạo Cục cảnh sát Hình sự phía Nam cho hay, các nạn nhân bị sát hại tại nhiều vị trí trong căn biệt thự, công tác khám nghiệm hiện trường kéo dài nhiều giờ. Do tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Bộ Công an đã phối hợp, chỉ đạo địa phương điều tra, làm rõ. "Mọi thông tin liên quan đều phải được tìm hiểu tỉ mỉ. Bước đầu chúng tôi đã triệu tập một nghi can", ông cho biết.

Đến 16h30, thi thể các nạn nhân đã đưa về Bệnh viện Đa khoa huyện Chơn Thành để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra.

Hiện, trung tướng Triệu Văn Đạt - Phó tổng Cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phòng chống tội phạm (phụ trách khu vực phía Nam) - có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra phá án.

>> Video dấu vết hung thủ để lại hiện trường

VnExpress