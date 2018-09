Hung thủ sát hại hai mẹ con trong biệt thự bị bắt

Nghi phạm giết hại vợ con Trưởng ban dân vận huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) để cướp tài sản bị bắt ở TP HCM, sau 36 giờ gây án.

Nghi phạm giết vợ con Trưởng ban dân vận huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) bị bắt sau 36 giờ gây án. Ảnh: Q.T

Sáng 26/10, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự cho biết Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt Châu Minh Nhân (20 tuổi, quê Vĩnh Long) - nghi can giết vợ và con trai của ông Bùi Xuân Thường (54 tuổi, Trưởng ban dân vận huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) - tại TP HCM.

"Chúng tôi bắt nghi can lúc 6h30 sáng nay. Bước đầu xác định chỉ có một mình nghi can gây án, các tang vật đã thu giữ gồm xe máy, điện thoại và ít tiền mặt", ông Tiến nói và cho biết đang di lý Nhân về Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra.

Nhân khai, cách đây 2 năm là quản lý đội thi công hai sân bóng đá mini cỏ nhân tạo cho ông Thường, cách căn biệt thự khoảng 300 m. Gần đây, do sân bóng đá bị hư hỏng hệ thống thoát nước nên ông Thường gọi anh ta đến sửa chữa. Trước khi gây án khoảng 2-3 ngày, ông Thường còn gọi Nhân đi ăn chung.

Chiều 24/10, Nhân lẻn vào nhà ông Thường định trộm tài sản nhưng lần lượt bị con trai và vợ ông Thường phát hiện nên sát hại, sau đó lấy xe máy, điện thoại và ít tài sản rồi tẩu thoát.

Khi ông Thường đi làm về tới nhà ở ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức thì thấy vợ Phạm Thúy Nga (48 tuổi) nằm thoi thóp ở cầu thang, có vết bầm ở cổ. Bà Nga được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Căn biệt thự xảy ra vụ án mạng khiến vợ con của cán bộ huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu tử vong. Ảnh: Phước Tuấn

Người dân sau đó tiếp tục phát hiện con trai út của ông Thường (đang học lớp 12) tử vong trong nhà kho tầng trệt, được phủ kín chăn. Nạn nhân ở trần, mặc quần đùi, trên đầu có vết thương chảy máu, 2 tay bị trói bằng dây điện.

Ông Thường có vợ và 3 con, trong đó cô gái đầu đã có chồng nên ở riêng, người con gái giữa đang học ở TP HCM. Hai vợ chồng cán bộ này được đánh giá sống tốt với hàng xóm và chịu khó làm ăn. Ngoài nuôi yến ở tầng trên cùng của căn biệt thự, ông còn kinh doanh sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, trồng tiêu...

Căn biệt thự hai tầng của ông Thường nằm trong khuôn viên rộng khoảng 1.000 m2, xung quanh xây hàng rào kiên cố. Đối diện căn nhà là dãy phòng trọ 5 phòng, hai bên hông và sau lưng là vườn tiêu của gia đình ông. Cách đó 100 m là nhà dân ở khá đông đúc.

Hàng chục cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ giết người ở Vũng Tàu

Theo VnExpress