Hung thủ gây án ở Yên Bái đặc biệt man rợ

Tối nay, 300 công an được lệnh tiếp tục chốt chặn các ngả đường, truy tìm nghi can giết 4 người trong một gia đình.

Đại tá Phạm Ngọc Thắng (Phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái) cho biết khoảng 21h ngày 12/8 người dân thông báo phát hiện xác bé trai chừng 2 tuổi và một thiếu nữ 15 tuổi tại khu vực lán phát nương xã Lâm Giang. Cách chừng 500-600m, thi thể anh Trần Văn Long và vợ Phàn Thị Hoa (bố mẹ đứa trẻ) sau đó được phát hiện ở bìa rừng. Các nạn nhân được xác định tử vong vào khoảng 17h cùng ngày.

"Thủ phạm gây án đặc biệt man rợ, giết các nạn nhân bằng hung khí sắc, tập trung chủ yếu ở phần đầu và phần cổ", ông Thắng nhận định.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Công an TP HCM

* Đại tá Phạm Ngọc Thắng nói về việc truy tìm nghi can Đặng Văn Hùng

Nơi xảy ra án mạng nằm lưng chừng núi, đồng bào thường dựng lán phát nương trồng sắn, quế, làm ruộng và sinh hoạt hàng ngày. Nghi can số một được xác định là Đặng Văn Hùng, 26 tuổi, cùng trú tại thôn 16, làng Cài - người họ hàng đang có mâu thuẫn với gia đình về diện tích đất nương và nguồn nước tưới tiêu. "Cạnh lán nhà Long có một thửa ruộng, anh Long lấy nước ở đó trong khi Hùng không muốn", đại diện Công an Yên Bái giải thích.

Thời điểm vụ án được phát hiện, Hùng không có mặt tại địa phương. Qua phản ánh của người dân, cơ quan điều tra được biết đây là người ngỗ ngược, từng đi làm ăn tại Lào Cai và một số tỉnh. "Tuy nhiên, đó chỉ là một chiều, chúng tôi cần xác minh", ông Thắng nói.

Công an không loại trừ việc Hùng mang theo súng trong quá trình lẩn trốn. Một nguồn tin nói nghi phạm bỏ trốn cùng người yêu. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng chưa thể xác thực điều này mà chỉ xác nhận "cô ấy hiện không có ở nhà".

Về thông tin gia đình nạn nhân vừa bán trâu bò có số tiền lớn, nghi đã bị cướp, cơ quan điều tra đang làm rõ. "Thông tin hung thủ từng đe dọa gia đình nạn nhân, chúng tôi chưa thể khẳng định chính xác", ông Thắng nói.

Đến cuối giờ chiều, việc khám nghiệm hiện trường mới kết thúc. Cơ quan điều tra chưa đưa ra kết luận và chưa khởi tố vụ án.

Đại tá Thắng cho hay các tổ cảnh sát khu vực bám sát địa bàn, chốt chặn những nơi từ hiện trường có thể đi được bằng đường bộ. Lo ngại nghi can trốn sang Trung Quốc, nhà chức trách đã cho người rà soát các cửa khẩu.

Tại cuộc họp báo kéo dài hơn 2 tiếng, Công an Yên Bái hứa quyết tâm huy động tối đa lực lượng sớm tìm ra hung thủ. Khoảng 300 người đang được huy động vào cuộc truy tìm này.

Trong đêm, công an huyện Văn Yên phối hợp với công an các tỉnh giáp ranh như Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang siết chặt các điểm nút giao thông, cửa khẩu. Cảnh sát giao thông cũng được lệnh trực chốt thâu đêm, các con đò dọc tuyến sông chảy qua Văn Yên được yêu cầu dừng chở khách.

Chủ tịch tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo nhiệm vụ số một lúc này là tìm ra được kẻ gây ra vụ "thảm án đặc biệt nghiêm trọng" chưa từng xảy ra tại địa bàn.

30 cảnh sát cùng chó nghiệp vụ đã được huy động truy tìm kẻ thảm sát. Ảnh: Thiên Cầm

Thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã trao số tiền hỗ trợ gần 50 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân.

Chính quyền cho hay gia đình anh Long rất nghèo, không có tài sản nên hỗ trợ 15 triệu đồng, giá trị là một con trâu, để ổn định sản xuất. Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ thêm để gia đình hoàn thiện căn nhà đang ở. Với Yên Bái đây là vụ án chưa từng có, đặc biệt nghiêm trọng từ trước đến nay.

Tối cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi văn bản yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt và sớm đưa thủ phạm ra xét xử, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Hiện, tổ công tác của Bộ Công an do Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu dẫn đầu đã tới hiện trường.

Xã Lâm Giang có gần 2.000 hộ dân người Kinh, Mông, Dao, Tày... sinh sống ở 18 thôn, bản trên các sườn núi và thung lũng. Kinh tế chủ yếu là trồng lúa nương, ngô, sắn, quế; chăn nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm.

