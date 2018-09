Huma Abedin - người phụ nữ bí ẩn phía sau bà Hillary Clinton

Bên trong chiếc túi hàng hiệu của Abedin luôn có điện thoại di động của bà Hillary. Thậm chí, ông Bill Clinton muốn gặp vợ cũng phải qua cô.

Bà Hillary Clinton và nữ trợ thủ trung thành, đắc lực trong một sự kiện năm 2008. Ảnh: AP

Huma Mahmood Abedin sinh năm 1976 ở Kalamazoo, bang Michigan. Năm 2 tuổi, cô cùng bố mẹ là các học giả Hồi giáo người Pakistan và Ấn Độ chuyển đến sống ở Jeddah, Ảrập Xêút. Mãi đến năm 18 tuổi, Adedin mới trở về Mỹ để theo học ĐH George Washington.

Sau đó 2 năm, năm 1996, Abedin giành được suất thực tập ở Nhà Trắng đúng vào thời gian Tổng thống Bill Clinton đang để mắt tới cô thực tập sinh Monica Lewinsky. Năm 1998, khi vụ bê bối tình dục này bị lộ ra, Abedin đã trở thành tấm khiên che chắn, bảo vệ Đệ nhất phu nhân nước Mỹ trước những sức ép, sự chỉ trích của dư luận.

"Cô ấy là một người rất, rất sùng đạo. Cô ấy không hút thuốc, uống rượu hay chửi thề, phong thái lúc nào cũng rất lịch sự, nhã nhặn", một người bạn của bà Hillary từng nhận xét về Abedin. Cũng theo người này, Adedin luôn thực hiện các nhiệm vụ với thái độ nghiêm túc đến mức cô bật khóc khi biết chủ nhân của mình phải tự xách túi lên máy bay do cô không thể đồng hành với bà trong chuyến đi đó.

Khi bà Hillary chạy đua vào Thượng viện Mỹ năm 2000, những trợ thủ lớn tuổi hơn trong Nhà Trắng được chuyển bộ phận, và Abedin được giữ những vị trí quan trọng hơn. Năm 2007, bà Hillary lần đầu tranh cử Tổng thống, Adedin gây chú ý, giống như một biểu tượng thời trang cứng nhắc trong giới chính trị New York bởi phong cách chỉn chu khi xuất hiện với những chiếc túi hay váy thiết kế.

"Lúc đó thời tiết bên ngoài như thể 43 độ C, tất cả chúng tôi đều đổ mồ hôi. Nhưng tôi nhớ như in Huma vẫn mặc bộ vest dài màu xanh, trán không có lấy một giọt mồ hôi, tóc tai gọn gàng, xách chiếc túi hiệu Yves Saint Laurent trên tay", tờ The New York Observer từng dẫn lời một nguồn tin cho biết.

Khi bà Clinton đi vận động tranh cử năm 2008, bà luôn dẫn theo Abedin bên mình. Sự trung thành tuyệt đối của nữ trợ lý trẻ được đền đáp sau khi ông Barack Obama đắc cử Tổng thống, bà Hillary Clinton được mời làm Bộ trưởng Ngoại giao. Bà Clinton đã dẫn theo Abedin và phong cô làm Phó chánh văn phòng Bộ Ngoại giao Mỹ. Cô chịu trách nhiệm sắp xếp các cuộc họp của vị nữ bộ trưởng với các lãnh đạo thế giới, xử lý các email cho bà. Cô cũng quản lý việc chăm sóc sức khỏe cho bà Clinton, bao gồm lịch massage và tập yoga. Những người trong cuộc hiểu rõ rằng nếu muốn hỏi gì bà Clinton, họ cần phải gọi trực tiếp đến số điện thoại của Abedin trước.

"Tôi chẳng cần mất thời gian cố tìm bà Clinton làm gì, chỉ cần tìm Huma là được", chuyên gia tài chính New York Alan Patricof nói.

Trong suốt quá trình bà Hillary đi vận động tranh cử Tổng thống năm nay, Abedin thường xuyên xuất hiện bên cạnh. Cô không còn đi sau xách túi cho bà Clinton nữa mà tự mang túi xách của mình. Tuy nhiên, bên trong chiếc túi xách hàng hiệu cao cấp của cô luôn có chiếc điện thoại di động của bà Clinton. Thậm chí, ông Bill Clinton cũng từng phàn nàn không có cách nào gặp vợ nếu không qua cửa ải Abedin.

Trợ lý bà Clinton, Huma Mahmood Abedin. Ảnh: Reuters

Bố mẹ của Abedin đều phát triển sự nghiệp trong các trường đại học ở Ảrập Xêút. Bà Saleha, mẹ cô, là một nhà xã hội học và phó khoa ở trường dành cho nữ sinh ở Jeddah. Người cha quá cố của cô, ông Syed, từng thành lập một tờ tạp chí toàn cầu dành cho cộng đồng người Hồi giáo ở những nước không theo đạo Hồi có tên Journal of Muslim Minority Affairs. Abedin từng làm part time cho tạp chí này từ năm 1998 đến 2009, cho tới khi cô chính thức làm việc ở Bộ Ngoại giao.

Vì những điều này mà Hạ nghị sĩ Michele Bachmann cho rằng gia đình Abedin có mối liên hệ với Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo (Muslim Brotherhood) ở Ảrập Xêút. Bachmann cho rằng Abedin là "Huynh đệ Hồi giáo nằm vùng". Tuy nhiên lãnh đạo Đảng Cộng hòa nhanh chóng bác bỏ ý kiến này. Một nhân viên cấp cao Bộ Ngoại giao, người làm việc thân cận với Abedin, cũng khẳng định nữ trợ lý này chưa từng thể hiện quan điểm gì về chính trị hay Hồi giáo ở khu vực Trung Đông, ngoài việc thỉnh thoảng giúp tổ chức các ngày lễ dành cho người theo đạo Hồi ở bộ.

Trước tất cả những nghi ngờ trên, năm 2015, Abedin quyết định từ chức Phó chánh văn phòng và lui về làm nhân viên tham vấn cho Quỹ Clinton và công ty tham vấn Teneo. Tuy nhiên, khi quyết định đứng ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, bà Clinton lại chọn Huma Ahmood Abedin làm Phó chủ tịch cho chiến dich tranh cử. Abedin được miêu tả có một khả năng đặc biệt, đó chính là sự thông minh tinh tế, có thể ngăn bất kỳ ai mà không khiến họ tức giận.

Cô còn có tài tổ chức mọi công việc như xử lý email bí mật, để ý đến thời tiết trong khi vừa chăm lo cho những bữa ăn và lịch hẹn làm tóc, quản lý điện thoại di động cho bà Clinton. Ngoài việc thể hiện mình là một người nhẹ nhàng, lịch sự Abedin cũng nhận được sự yêu mến, tin cậy từ bà Clinton bởi phẩm chất trung thành.

Hướng Dương

(Theo News Week)