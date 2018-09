Huế ngập sâu trong mưa lớn

Tính đến tối 15/11, mưa lũ miền Trung và Tây Nguyên đã khiến 6 người chết, hàng nghìn căn nhà bị ngập ở Bình Định, Phú Yên... nặng nhất là ở tỉnh Quảng Ngãi. Dự báo đến sáng 16/11, mực nước tại các sông ở Quảng Ngãi sẽ trên mức báo động 3 khoảng 1,5m, xấp xỉ mức lũ lịch sử năm 1999. Trong công văn hỏa tốc lúc 19h ngày 15/11, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương) yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và Tây Nguyên tập trung mọi lực lượng, tổ chức sơ tán nhân dân ở các vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Bên cạnh đó, các tỉnh phải phối hợp vận hành các hồ chứa thủy điện, thủy lợi để đảm bảo an toàn công trình và cắt giảm lũ cho hạ lưu. Bộ Công thương, Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Giao thông Vận tải cũng được đề nghị chỉ đạo, kiểm soát, đảm bảo an toàn trật tự trị an trong khu vực xảy ra lũ lớn, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư kịp thời khắc phục sự cố giao thông.