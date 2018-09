Hot girl lừa tiền bạn trên mạng bị bắt

Nhờ bạn thuê hộ máy ảnh với trị giá 142 triệu đồng, Hòa mang đi cầm cố rồi lấy tiền bỏ trốn.

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa bắt Nguyễn Thị Hòa (22 tuổi, trú xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khuôn mặt xinh đẹp như hot girl, Hòa từng là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội nhưng do ăn chơi đua đòi, học hành bê trễ nên Hòa đã bị đình chỉ học. Từ đó, Hòa sống lang thang, không nghề nghiệp, kiếm tiền bằng cách lên Facebook tự nhận mình vẫn là sinh viên, làm quen với bạn bè trên mạng xã hội mục đích để lừa đảo.

Ngày 7/4, Hòa sử dụng tài khoản “Bống Quậy Nguyễn” và nhắn tin vào tài khoản “Trần Thuỳ Trang” của chị Trang (19 tuổi, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhờ chị này thuê hộ mình 2 bộ máy ảnh cao cấp.

Hòa mang 2 máy ảnh đi cầm cố, lấy được số tiền 80 triệu đồng.

Hòa giãi bày rằng đang cần gấp 2 máy ảnh “xịn” để làm bài tập tốt nghiệp, nhưng do bị mất toàn bộ giấy tờ tuỳ thân, không tự đi thuê được nên phải nhờ chị này. Do tin tưởng Hòa nên nạn nhân nhiệt tình nhờ bạn mình là anh Hùng (19 tuổi, trú tại Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội) thuê hộ cho Hòa.

Khoảng 11h ngày 8/4, Hòa nhờ bạn đưa đến gặp chị Trang và anh Hùng. Sau đó cả 4 người cùng đến cửa hàng máy ảnh tại ngõ Văn Chương II, phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội thuê máy ảnh với tổng giá trị tài sản theo thoả thuận là 142 triệu đồng.

Được bàn giao số tài sản trên, Hòa đem máy ảnh đến quán cầm đồ trên đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, Cầu Giấy để cầm cố với tổng trị giá 80 triệu đồng để tiêu xài.

Hết thời hạn thuê máy ảnh ở cửa hàng nhưng không thấy Hòa trả, chị Trang nhiều lần liên lạc, yêu cầu Hòa mang máy ảnh trả lại cho cửa hàng. Không có tiền chuộc lại máy, Hòa hết lấy lý do này đến lý do khác để khất. Đến ngày 20/4, do chị Trang giục nhiều quá nên Hòa đã vay mượn tiền người khác đến chuộc lại một máy, còn máy còn lại, Hòa không có khả năng chuộc lại để trả.

Quá bức xúc vì bị lừa, ngày 1/6, chị Trang đã đến Công an quận Đống Đa trình báo sự việc. Lúc này, Hòa đã bỏ trốn khỏi Hà Nội. Tiếp nhận hồ sơ, từ nickname “Bống Quậy Nguyễn” trên Facebook, lực lượng Công an đã lần ra địa chỉ nhà Hòa ở xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ.

Sau đó, công an quận đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án.

Theo Pháp Luật Việt Nam

* Tên nạn nhân đã được thay đổi