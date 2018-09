Hot girl chuyển giới Trâm Anh muốn 'để mọi thứ tự nhiên'

'Giờ em sẽ để mọi thứ theo tự nhiên, không can thiệp y khoa hay dùng hoóc môn chuyển giới nữa”, Hiếu quả quyết.

8h sáng nay, Nguyễn Văn Hiếu (tức hot girl Trâm Anh) được thả tự do sau thời gian một năm rưỡi chấp hành án phạt tù tại Trại giam Thanh Lâm (Tổng cục 8, Bộ Công an). Thời khắc nhận quyết định ra tù, đôi mắt Hiếu lộ rõ niềm vui, hạnh phúc. “Vài ngày trước em đã gọi điện báo tin vui cho gia đình và hồi hộp chờ đợi thời khắc được hít thở bầu không khí của người tự do thực sự. Suốt đêm qua em không ngủ…”, Hiếu xúc động nói.

Sáng nay, 'người đẹp' Trâm Anh nhận quyết định hoàn thành án phạt tù từ đại tá Lê Văn Quyền, Phó giám thị Trại Giam Thanh Lâm. Ảnh: Hoàng Lê.

Hơn 9h, “người đẹp” một thời sải bước về cổng trại giam nơi người thân đang chờ sẵn. Cậu được đón lên ôtô trở về quê nhà Hà Đông (Hà Nội) ngay trong buổi sáng cùng ngày.

Trước giờ rời trại, cậu dành thời gian nói chuyện với những người bạn tù thân thiết và nhận những lời động viên, căn dặn của cán bộ quản giáo. Khuôn mặt đầy vẻ trầm tư nhưng Hiếu khá chững chạc so với vài năm trước. “Người đẹp” một thời không còn nhiều nét nữ tính như trước, thay vào đó là dáng người mảnh khảnh, nước da ngăm đen, rắn rỏi.

“Em rất xúc động vì sắp được đoàn tụ cùng gia đình, người thân và được gặp bạn bè”, Hiếu chia sẻ và cho hay tâm trạng lúc này cũng có chút lo lắng vì không biết sẽ bắt đầu lại từ đâu.

Hiếu tâm sự, trong thời gian cải tạo, em đã nhận ra những bước đi lầm lỡ của mình. “Sau lần này, em đã rút ra nhiều bài học cho bản thân. Em tự hứa với mình sẽ không bao giờ lặp lại những điều sai trái nữa để trở thành công dân tốt, người có ích cho xã hội”, Hiếu nói.

Người đẹp chuyển giới từng tham gia Vietnam Next Top Model và Vietnam Idol cho hay, trong gần 2 năm chấp hành án ở Thanh Lâm, cậu được xếp vào phân trại chuyên sản xuất nông nghiệp. Công việc hàng ngày của em là trồng sắn, trồng mía… Vì ở quê chưa bao giờ làm nên ban đầu còn bỡ ngỡ, về sau được cán bộ quản giáo và phạm nhân cùng phân trại chỉ bảo nên em đã làm tốt và thành thạo hơn.

Sau gần 2 năm cải tạo, Hiếu tỏ ra khá rắn rỏi và dạn dày hơn trước. Ảnh: Hoàng Lê.

Cậu bảo, lúc mới nhập trại, cậu cảm thấy vô cùng lạc lõng, xa lạ với mọi thứ xung quanh nhưng dần dà được mọi người xung quanh chia sẻ, động viên nên em cảm thấy cân bằng rồi yên tâm cải tạo. “Hồi mới lên trại, cũng có người trêu ghẹo, bỡn cợt nhưng sau này mọi người hiểu nên rất thông cảm với hoàn cảnh của em”, Hiếu nói.

Về dự định tương lai, "người đẹp" cho hay, em sẽ bỏ showbiz để bắt tay vào công việc kinh doanh. “Dự định của em thì rất nhiều nhưng phải căn cứ vào hoàn cảnh và điều kiện cụ thể. Trước mắt em sẽ học cách kinh doanh, bán hàng trên mạng”. Hiếu nói. Cậu cho hay, sẽ bỏ hẳn nghề diễn và quên luôn nghệ danh Trâm Anh từng gắn bó với cậu suốt nhiều năm.

“Trước đây em chạy theo những đam mê không thực tế, giờ mới nhận ra nó quá xa vời. Hãy để mọi thứ tự nhiên. Em sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên và nhất định sẽ không can thiệp y khoa hay sử dụng hoóc môn chuyển giới nữa”, Hiếu quả quyết.

Trước khi rời trại, Hiếu ôm hôn tạm biệt những người bạn tù thân thiết và nhắn nhủ “mong mọi người chấp hành tốt án cải tạo để nhận được khoan hồng của pháp luật, sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng”.

Đánh giá về phạm nhân Nguyễn Văn Hiếu, đại tá Lê Văn Quyền, Phó giám thị Trại giam Thanh Lâm cho biết, trong thời gian chấp hành hình phạt tù, Hiếu nhiều tháng được xếp loại cải tạo khá tốt và trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, anh ta được giảm 6 tháng tù.

Theo đại tá Quyền, thời gian mới tiếp nhận tù nhân Hiếu cũng gặp đôi chút khó khăn do anh ta từng được biết đến là người chuyển giới, nhưng sau khi kiểm tra, cán bộ chuyên môn kết luận, anh này vẫn mang giới tính như một nam giới bình thường nên được xếp chung vào phân trại dành cho tù nhân nam. Và trong suốt một năm rưỡi trong trại, Hiếu chưa một lần phản ánh hay than phiền về việc bị quấy rối hay lạm dụng.

Trước lúc rời trại giam, hot girl một thời dành nhiều thời gian tâm sự với bạn tù thân thiết. Ảnh: Hoàng Lê.

Hiếu bị bắt ngày 29/9/2014 khi Công an phường Cầu Dền (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phát hiện anh ta tàng trữ 10 viên ma túy tổng hợp thuộc nhóm ATS (thuốc lắc). Hiếu khai trong lúc đi ăn đêm cùng Nguyễn Hữu Đạt có người quen gọi điện nhờ mua hộ 10 viên. Hiếu đồng ý cùng Đạt mua số ma túy này giá 2 triệu đồng để bán lại với giá 2,5 triệu đồng. Hiếu dùng xe đạp điện chở Đạt đi giao "hàng" thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Ngày 4/6/2015, TAND quận Hai Bà Trưng tuyên phạt Hiếu 24 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Hiếu gây sốt trên mạng xã hội hai năm trước sau khi tham gia 2 cuộc thi Vietnam Next Top Model và Vietnam Idol. Sau cuộc thi Vietnam Idol, Hiếu được một trung tâm thẩm mỹ tài trợ làm đại phẫu thuật. Từ đó, Hiếu lấy nghệ danh Trâm Anh và trở thành đại diện hình ảnh cho thẩm mỹ viện này.

Hoàng Lê