Hơn 50 cảnh sát giải vây hai tên 'cẩu tặc'

Phát hiện hai 'cẩu tặc' đột nhập vào nhà dân trộm chó, người dân hô hoán truy đuổi đánh trọng thương rồi đem nhốt vào nhà.

Ngày 16/12, Công an huyện Nho Quan (Ninh Bình) cho biết, đang điều tra xử lý vụ trộm chó xảy ra ở địa bàn xã Sơn Hà.

Sau khi bị đánh trọng thương, nhóm cẩu tặc bị đem nhốt vào một khu nhà trong làng.

Trước đó, vào sáng 15/12, người dân xã Sơn Hà, huyện Nho Quan phát hiện hai thanh niên dáng bộ khả nghi đột nhập vào nhà ông Đàm Tử Thanh bắt trộm chó. Người dân vội hò nhau truy đuổi. Khi chặn bắt được nhóm trộm, nhiều người vây đánh trọng thương rồi bắt nhốt hai tên “cẩu tặc” vào một khu nhà trong làng.

Bức xúc với tình trạng thời gian gần đây liên tục bị mất trộm chó nên người dân kéo đến mỗi lúc một đông. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã vận động giải thích nhưng người dân vẫn la ó phản ứng, kiên quyết không để công an dẫn giải hai tên trộm ra khỏi địa bàn. Họ yêu cầu lập biên bản xử lý và bắt đền bù thỏa đáng cho những gia đình bị mất chó trước đó hoặc “xử theo luật rừng”.

Để đảm bảo an toàn cho hai nghi can trộm chó, công an huyện Nho Quan đã phải bố trí người canh gác cẩn trọng căn nhà nơi hai “cẩu tặc” bị giam giữ.

Cảnh sát cơ động cùng xe đặc chủng được điều động đến hiện trường mới giải cứu được nhóm trộm chó ở Nho Quan.

Khoảng hơn 50 cảnh sát trật tự, giao thông, cơ động và công an xã được điều động đến hiện trường. Hơn 14h cùng ngày, công an mới giải cứu thành công hai tên trộm đưa về trụ sở. Hai nghi can được xác định là Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Xuân Giang (đều 23 tuổi), quê ở xã Gia Tiến, Gia Viễn, Ninh Bình.

