Hơn 200 du khách kẹt ở đảo Lý Sơn do bão

Hoàn lưu trước bão gây sóng to, gió mạnh, tàu thuyền bị cấm xuất bến khiến hơn 200 du khách kẹt lại ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chiều 14/9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đảo Lý Sơn cho biết, hoàn lưu trước bão Vamco đã gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 ở địa phương. Biển động dữ dội, tàu thuyền không thể hoạt động khiến hơn 200 du khách đang bị mắc kẹt trên đảo.

Trước tình hình này, huyện đã thông báo các khách sạn, nhà nghỉ tạo điều kiện ăn, ở thuận lợi cho du khách trong những ngày biển động. Hai ngày qua, huyện đảo Lý Sơn có mưa rất to, lên đến gần 170 mm.

Gió giật cấp 8, sóng lớn gây biển động mạnh ở huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Trí Tín.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ cùng đoàn công tác đã về kiểm tra công tác phòng chống lụt bão ở các cảng biển và hồ chứa nước. Ông Thọ lưu ý, ban quản lý các cảng hướng dẫn, tạo điều kiện cho ngư dân neo buộc tàu thuyền tránh bị sóng lớn xô đẩy gây va đập hoặc đứt neo trôi dạt.

Dù cơn bão này không lớn nhưng mưa to kéo dài dễ gây nguy cơ sạt núi, lũ quét ở vùng trũng thấp ven sông, suối. Do vậy, các địa phương cần kiểm tra, sẵn sàng phương án di dời dân theo phương châm bốn tại chỗ đến nơi an toàn.

"Lo ngại nhất là toàn tỉnh có 32 hồ chứa đang xuống cấp, mưa lớn kéo dài nguy cơ vỡ hồ là rất cao. Tỉnh đang huy động lực lượng túc trực, tập trung kiểm soát nghiêm ngặt ở những khu vực này để kịp thời ứng phó khi có sự cố", ông Thọ nói.

VnExpress