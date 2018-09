Học sinh lớp 8 bị tung ảnh khỏa thân lên mạng

Trung giả gái, dụ dỗ em An (14 tuổi) gửi ảnh khỏa thân cho mình rồi gây sức ép nhằm tống tình.

Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố Bùi Đức Trung (thị trấn Dran, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) về tội làm nhục người khác.

Khoảng tháng 9/2015, Trung tạo một tài khoản giả nữ trên Zalo, làm quen với em An (14 tuổi, học sinh lớp 8 của một trường tại Đà Lạt). Sau đó, Trung dụ dỗ em trao đổi hình ảnh khỏa thân và em này đã gửi 10 tấm ảnh khỏa thân của mình cho Trung.

Đầu tháng 2/2016, Trung gửi ảnh khỏa thân của An cho hai bạn cùng lớp An nhằm gây sức ép tống tình nạn nhân.

Thấy con suốt ngày “ôm” điện thoại, mẹ An theo dõi, phát hiện con mình có hình khỏa thân nên không cho An sử dụng điện thoại nữa. Không liên lạc được với An, ngày 15/2, Trung đăng 4 hình khỏa thân của em An lên trang nhật ký của mình rồi sau đó gỡ hình xuống. Sáng ngày 22/2, Trung lấy tài khoản “Mai Anh” đăng 13 tấm hình khỏa thân và mặc áo ngủ của em An, đến khoảng 17h cùng ngày thì cũng gỡ hình xuống.

Vì xấu hổ nên An bỏ học. Biết chuyện, gia đình nạn nhân tới Công an TP Đà Lạt trình báo. Ngày 23/2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đà Lạt triệu tập Bùi Đức Trung làm việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Trung thừa nhận hành vi của mình.

Theo Công An TP HCM