Học sinh cũ lên Facebook 'tố' thầy giáo hiếp dâm nữ sinh

Sau vài năm nghỉ học, Dũng bất ngờ lên Facebook loan tin thầy giáo cũ của mình đã hiếp dâm nhiều học sinh nữ của trường.

Ngày 30/11, thầy Quân (giáo viên trường THCS An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đã gửi đơn tường trình lên Công an xã An Hiệp nhờ can thiệp về việc mình bị học sinh cũ vu khống sai sự thật. Cơ quan chức năng đang xem xét mời các bên liên quan lên giải quyết vụ việc.

Theo đó, sáng ngày 26/11, thầy Quân mở mạng xã hội Facebook để xem thông tin từ bạn bè thì thấy có tin nhắn nhóm đến từ nickname lạ có tên là “Nhat Khanh”.

Khi mở đường dẫn, thầy Quân hoảng hốt khi đọc những nội dung xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của mình cùng hai đồng nghiệp khác. Theo đó, thầy bị “Nhat Khanh” vu khống hiếp dâm nhiều nữ sinh của trường và những nội dung trong nhóm có đến 128 người xem.

Sau đó, thầy Quân nhờ nhiều học trò tìm thủ phạm nhắn tin bôi nhọ mình. Chủ nhân của nickname “Nhat Khanh” được xác định là Dũng (học trò cũ lớp 7 của thầy vào niên khoá 2012 - 2013). Dũng cũng nghỉ học trong năm đó.

Chiều cùng ngày, thầy Quân tìm đến nhà Dũng để hỏi rõ sự việc thì học sinh này tránh mặt bằng cách qua nhà người quen gần đó. Khi nhờ phụ huynh dẫn sang đối chất, Dũng thừa nhận chính mình đăng nội dung xấu vu khống thầy.

Thầy Quân yêu cầu Dung phải xin lỗi trên Facebook và trước toàn trường. Đến tối, thầy nhận được vài lời xin lỗi ngắn từ nickname “Nhat Khanh” nhưng sau đó những thông tin này đã được xoá đi.

Đại diện trường THCS An Hiệp cho biết, trong 9 năm giảng dạy, thầy Quân đạt được nhiều danh hiệu do trường, huyện và UBND tỉnh Sóc Trăng trao tặng. Thầy được đồng nghiệp và học sinh đánh giá cao về nhân phẩm, đạo đức. Theo nhà trường, những thông tin trên Facebook là bịa đặt, ảnh hướng đến danh dự, nhân phẩm của thầy.

Theo Công An TP HCM

* Tên các nhân vật đã được thay đổi