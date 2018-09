Hoàng tử William sẽ xuất hiện trên tạp chí gay

Người thừa kế ngai vàng nước Anh sẽ xuất hiện trên tạp chí Attitude để thể hiện sự ủng hộ đối với những người đồng tính sau vụ xả súng ở Mỹ.

Hoàng tử William. Ảnh: Reuters

Theo Hello Magazine, Hoàng tử William và vợ, Công nương Kate, hôm 14/6 tới Đại sứ quán Mỹ ở London để ký tên vào cuốn sách chia buồn tới các nạn nhân trong vụ xả súng hộp đêm Pulse, thành phố Orlando (bang Florida, Mỹ) xảy ra rạng sáng ngày 12/6.

Cặp vợ chồng hoàng gia sau đó trò chuyện với những nhân viên từng làm việc về các vấn đề liên quan đến cộng đồng LGBT ở Đại sứ quán. Trong cuộc gặp gỡ này, William đã đề cập đến việc sẽ xuất hiện trên tạp chí gay Attitude số tới.

Craig Petty, Chủ tịch Hiệp hội Người đồng tính các Cơ quan Ngoại giao Mỹ (GLIFAA), cho biết: "Tôi nói với hoàng tử về công việc của mình và anh ấy nói sẽ xuất hiện trên tạp chí Attitude. Trước khi gặp họ, tôi khá căng thẳng, nhưng cả hai đều khiến những người xung quanh thấy thoải mái. Thật tuyệt khi họ đến đây để bày tỏ sự ủng hộ của mình".

Giám đốc điều hành tạp chí Attitude cũng xác nhận thông tin trên với Mirror, đồng thời cho biết: "Chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông báo thú vị trong thời gian sớm".

Căp vợ chồng hoàng gia ký tên trong cuốn sách nhằm chia buồn các nạn nhân vụ xả súng ở Orlando tại Đại sứ quán Mỹ ở London. Ảnh: PA

Đây không phải lần đầu tiên một vị hoàng tử thể hiện sự ủng hộ đối với quyền lợi của những người đồng tính. Năm 2013, một người lính của quân đội Anh tên James Wharton tiết lộ Hoàng tử Harry đã cứu anh từ một cuộc tấn công của những người phản đối đồng tính.

Trong cuốn sách Out In The Army, Wharton viết: "Tôi đã nói với Hoàng tử Harry rằng tôi nghĩ mình sẽ bị nhóm lính đánh bộ sát hại. Tôi trèo lên tháp pháo và kể cho hoàng tử chính xác những gì đã xảy ra".

Harry sau đó có cuộc nói chuyện "khá gay gắt" với 6 người lính đánh bộ kia trước khi đảm bảo với Wharton rằng anh sẽ không bị họ làm phiền nữa.

Vụ xả súng đẫm máu ở hộp đêm Pulse khiến 49 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Nhà chức trách Mỹ gọi đây là vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001.

Hướng Dương